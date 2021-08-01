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Ana Sayfa Güncel Haberler Manavgat’taki büyük yangın 5’inci gününde / Ek fotoğraf
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Olgay GÜLER- Resul ORUÇOĞLU/ EDİRNE, (DHA)- OSMANLI Devleti'nde Fatih Sultan Mehmet ve 2'nci Bayezid döneminde vezirlik yapan Kasımpaşa tarafından Edirne'nin gerdanlığı Tunca Nehri kenarında...
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