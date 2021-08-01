Manavgat’taki büyük yangın 5’inci gününde / Ek fotoğraf

ALADAĞ(Adana),(DHA)- ADANA'da 2 kadın, çatısına soğan sermek için çıktıkları ahırın çökmesi ile yaralandı. İlçeye bağlı Topallı Mahallesi'nde yaşayan Ümmü Gülsüm P. ile Ümmü Gülsüm G., soğan sermek...