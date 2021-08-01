- Reklam -
Ana Sayfa Güncel Haberler Manavgat’taki büyük yangın 5’inci gününde / Ek fotoğraf
İlgili HaberlerYazarın Diğer İçerikleri
Koronavirüsü yenen iki hemşire, aşı çalışmalarında en ön safta
Metin DEĞİRMENCİ/YEŞİLHİSAR, (Kayseri), (DHA)- KAYSERİ’nin Yeşilhisar ilçesinde koronavirüsü yenen hemşire Esra Yaman Azılı (23) ile Türkü Saygın (26), aşı çalışmalarında en ön safta yer...
Otomobiliyle seyir halindeyken başından vurularak öldürüldü (2)
SİLAH TUVALETİN HAVALANDIRMA BOŞLUĞUNDAN ÇIKTI Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde Ahmet Seçgin’in öldürülmesinin ardından polisin operasyonu ile 4 kişi yakalandı. Polis, operasyon anına ait görüntüleri paylaştı. Baskın...
İzmirli tekvandocular Başkent’te zirvede
İZMİR, (DHA) - TÜRKİYE Tekvando Federasyonu tarafından Ankara'da 7-14 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen Zekeriya Tutar Yıldızlar Türkiye Şampiyonası'nda Ege Işık Spor Kulübü'nün sporcularından artı 59...
Azerbaycan’dan gelen yardım ekibi Dalaman Havalimanı’na indi
Tolgahan KAYLI/DALAMAN (Muğla), (DHA)- MUĞLA'da çıkan orman yangınlarına destek olmak amacıyla Azerbaycan'dan gelen yardım ekibi, Dalaman Havalimanı'na indi. Muğla'nın ilçelerinde çıkan geniş çaplı orman yangınları nedeniyle söndürme...