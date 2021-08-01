Manavgat’taki büyük yangın 5’inci gününde (12)

‘KÖPEKLERİNİ ARARKEN ÖLDÜLER’

Manavgat’ta 5 gündür devam eden yangın nedeniyle hayatını kaybeden Fahri Yiğitokur (60) ve Alman asıllı eşi Andrea Hartmann Yiğitokur (58) çiftinin cenazeleri, Manavgat Devlet Hastanesi’nde yapılan incelemenin ardından kimlik tespiti için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Hastane morgu önünde çiftin arkadaşları Zakir Çoban ve Bülent Kartal bilgi alabilmek için bekledi. Arkadaşları, Yiğitokur çiftinin yangından korkarak kaçan köpeklerini bulmak için yangının devam ettiği ormana girdiğini ve bu nedenle hayatlarını kaybettiklerini söyledi.

KÖPEKLERİ EVE DÖNDÜ KENDİLERİ DÖNMEDİ’

Çiftin çok hayvansever olduğunu söyleyen Bülent Kartal, “Kendileri yangın sırasında köpeklerini düşündü. Köpeklerini bulup getirmek için yangına girdiler. Köpekleri kurtaralım derken vefat ettiler. 4 gündür arıyorduk, bugün bulundu cenazeler. Evinden 500 metre ileride bulundu cenazeler. Köpekleri, canlıları, hayvanları düşünüyorlardı. Onlar için öldüler. Hayvanlara çok düşkünlerdi. Köpekleri eve döndü, kendileri dönemedi. Köpekler yaşıyor, evde bunları bekliyor. Bilmiyor ki köpekler. Hayvanlarını düşündükleri için o ormana, yangına girdiler. Köpekler korktu kaçtı diye, onlara bir şey olmasın diye onların peşine gittiler. AKUT buldu” dedi.

Andrea Hartmann Yiğitokur’un cenazesini almak için Almanya’da yaşayan kardeşinin, Fahri Yiğitokur’un cenazesini almak için ise annesinin geleceği öğrenildi.

GÜNDOĞMUŞ YANGINI SÜRÜYOR

Akseki ve Manavgat ilçelerinin sınırında bulunan Güğlen Dağı’nda orman yangını etkisini artırdı. Bölgede geniş bir alanı etkisi altına alan yangının özellikle Taşlıca Mahallesi Murtiçi mevkiine doğru ilerlediği belirtildi. Sarp kayalık bir bölge olduğu için yangına kara müdahalesinin güçlükle sürdürüldüğü kaydedildi.

Gündoğmuş ilçesinde devam eden orman yangını ise ilçe merkezine doğru yaklaştı. Gündoğmuş merkezinden de alevlerin görülmeye başladığı belirtildi. İlçe merkezine en yakın köy olan Ümitköy’deki yerleşim alanlarına sirayet eden yangının engellenmesi için çok sayıda helikopter ve uçak, bölgeye su atıyor. Çevre illerden gelen yardımlar ise Gündoğmuş Belediyesi binasının bahçesine konuldu. Yangında evlerini kaybedenlere çadır, battaniye ve yatak dağıtımı yapılıyor.

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