Manavgat’taki büyük yangın 4’üncü gününde; 2 orman işçisi yaşamını yitirdi/ Ek fotoğraflar

BAKAN YARDIMCISI İNCE, YANGIN BÖLGESİNDE İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, orman yangınlarının devam ettiği Mersin'de; Aydıncık ve Silifke ilçelerini ziyaret ederek, bölgede incelemelerde bulundu. Daha sonra...