Manavgat’taki büyük yangın 4’üncü gününde; 2 orman işçisi yaşamını yitirdi/ Ek fotoğraflar

İSTANBUL,(DHA)-GAZİOSMANPAŞA'da asker eğlencesi için yapılan konvoyda bir minibüs refüje çıktı. Kazada minibüstekiler hafif yaralandı. Olay, akşam saatlerinde Ordu Caddesi'nde meydana geldi. Asker eğlencesi için yapılan...