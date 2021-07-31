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Ana Sayfa Güncel Haberler Manavgat’taki büyük yangın 4’üncü gününde; 2 orman işçisi yaşamını yitirdi/ Ek fotoğraflar
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