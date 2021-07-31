Manavgat’taki büyük yangın 4’üncü gününde; 2 orman işçisi yaşamını yitirdi (8)

KALEMLER’DE TADİLAT BAŞLADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın afet bölgesi ilan ettiği Manavgat ve çevresindeki yangın alanlarında rüzgar etkisini yitirdi. Çoğunlukla yangının kontrol altına alındığı alanlarda bugün itibari ile zarar gören bazı ev ve iş yerleri için tadilat çalışmalarına başlandı. Yangının ilk günlerinde en çok zararı gören mahallelerden, yeşil alanların tamamen yandığı Kalemler’de ikametlere tadilat yapıldığı görüldü.

BAKAN SOYLU YANAN KÖYLERDE

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Antalya’nın Manavgat ve Akseki ilçesindeki yangın bölgesinde inceleme yaptı. Bakan Soylu, Kalemler Mahallesi’nde vatandaşlarla bir araya geldi. Yangın mağdurlarının taleplerini dinleyen Soylu, tüm eksikliklerin süratle giderileceğini söyledi. Hasar tespiti çalışmalarının sürdüğünü vurgulayarak yangın sönmeden ve çalışmalar tamamlanmadan bölgeden ayrılmayacağını kaydeden Soylu, “Vatandaşlarımızın elbette ki hatıraları, en sevdiği eşyaları ve geçmişi yanıp kül oldu. Hem onlarla birlikte olabilmek hem de ne yapabileceğimizi onlara teker teker ifade edebilmek hususunda buralardayız. Hem tespit yapıyoruz hem de eksikliklerimiz varsa onları görüyoruz. Ona göre de arkadaşlarımızla programlıyoruz” dedi.

Daha sonra Akseki ilçesinde helikopterle havadan incelemede bulunan Süleyman Soylu, Hocaköy’e indi ve yangınla mücadele konusunda bilgi aldı.

CENAZELER GETİRİLDİ

Bu arada, hayatını kaybeden işçilerin İzmir Bergama Orman İşletme Müdürlüğü’nden Erdal Tolka ve Manisa Akhisar Orman İşletme Müdürlüğü’nden Yaşar Cinbaş olduğu belirlendi. İşçilerin bölgeden alınan cenazeleri jandarma ekipleri tarafından Manavgat Devlet Hastanesi morguna getirildi. Cenazeler, buradan da cenaze araçlarıyla otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu’nun morguna gönderildi.

HAYVANLAR İÇİN BALYA

Yangın sonrası yiyecek bulmakta güçlük çeken ve aç kalan hayvanlar için de Türkiye’nin dört bir yanından bölgeye çok sayıda saman balyası gönderildi. Saman balyalarının yol kenarlarına bırakıldığı görüldü.

GAZİPAŞA’DAKİ YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Gazipaşa’ya bağlı Küçüklü ve İnceğiz mahallelerindeki kızılçamla kaplı ormanlık alanda perşembe gecesi 4 farklı noktada başlayıp, poyrazın etkisiyle büyüyen yangın dün sabah 3 noktada kontrol altına alındı. Gazipaşa Orman İşletme Müdürlüğü, Antalya Büyükşehir Belediyesi Gazipaşa İtfaiye Birimi, sivil iş makineleri ve çok sayıda vatandaşın müdahale ettiği yangında son nokta da bugün sabah saatlerinde kontrol altına alınıp söndürüldü.

Gazipaşa’da yaklaşık 400 hektar kızılçamla kaplı ormanın zarar gördüğü bildirildi. Orman sahası içinde bulunan mahallelerde yaşayanlar, bölgede nöbet tutmaya başladı. Ormana ve mahalleye girip çıkanları kontrol eden halk, yangın bölgesinde çalışan ekiplere de su, ayran, yiyecek vb. yardımlarda bulundu.

Yücel BULUT/GAZİPAŞA (Antalya), (DHA)

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