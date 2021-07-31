Manavgat’taki büyük yangın 4’üncü gününde; 2 orman işçisi yaşamını yitirdi (4)

YANGIN ALANYA SINIRINA DAYANDI

Antalya Manavgat’ın Gündoğmuş ilçesinde 2 gündür etkili olan ve sarp alanda çıktığı için söndürme çalışmaları güçlükle devam eden yangın, Alanya sınırına kadar ulaştı. İlçenin kırsal bölgesinde bulunan Güzelbağ’a kadar gelen yangın nedeniyle mahalle boşaltılırken, girişler ise kolluk kuvvetlerince alevlerin hızlı yayılması ihtimalinden dolayı engelleniyor. Yangına havadan 3 uçak ile 5 helikopterin yanı sıra 50 itfaiye aracı ile müdahale ediliyor.

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, yangının yaklaştığı Bayır, Takanlar ve Bayırkozağacı mahallelerine giderek incelemelerde bulundu. Başkan Yücel, yangın tehlikesine karşı tedbir amaçlı bölgeyi tahliye ederek, mahalleliyi yurtlara yerleştirdiklerini, ekiplerin tehlikeye karşı önlem çalışmalarını sürdürdüğünü açıkladı.

BAŞKANDAN ‘GELMEYİN’ ÇAĞRISI

Başkan Yücel, sosyal medya üzerinden de açıklama yaparak, yangına insan gücüyle karadan müdahalenin zor olduğunu söyledi. Başkan Yücel, “An itibarıyla yangın şu anda şiddetli rüzgarla Güzelbağ Mahalle’mizde artarak devam etmektedir. 3 uçak, 5 helikopter ve 50’nin üzerinde büyük itfaiye araçları ile yangına müdahale edilmektedir. Biz, tüm kurum ve belediye ekiplerimizle Güzelbağ’dayız ve can kaybı yaşanmaması için bölgenin boşaltılması için mücadele ediyoruz. Güzelbağ’da insan yardımıyla yapılabilecek bir mücadele yoktur. Lütfen yardım amacıyla da olsa Güzelbağ’a gelmeyin. Yardım edecek araç ve ekipler için hem bölgeyi hem de trafiği rahatlatalım” dedi.

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA)

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