Manavgat’taki büyük yangın 3’üncü gününde/ Ek fotoğraflar

GAZİANTEP'in Suriye sınırındaki Karkamış ilçesinde bulunan antik kentte, 4 yıl önce yapılan kazı çalışmaları sırasında, üzerinde 'gülücük' emojisi olan su matarası bulundu. Dünyanın ilk emojisi olduğu belirtilen ve Gaziantep Arkeoloji Müzesinde sergilenen matarayı, 1 ayda 10 bin kişi ziyaret etti.