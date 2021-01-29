Manavgat’ta fuhuş operasyonu: 10 tutuklama (3)

‘ESKİDEN ARKADAŞLARIM ZEHRA DİYE BİLİRDİ’

Antalya İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen fuhuş operasyonunda bugün tutuklanan 6 şüphelinin Manavgat 1’nci Sulh Ceza Hakimliği’nde verdikleri ifadelerinde suçlamaları kabul etmedikleri belirtildi.

Şüphelilerden Rabia Abidzhanova (46), kendisinin eşiyle birlikte Manavgat dışında yaşadığını belirterek, “Eskiden arkadaşlarım beni ‘Zehra’ olarak biliyordu, ama benim adım Rabia. Ben daha önceden ‘fuhşa yer temin etmek’ suçundan cezaevine girmiştim. Sonrasında tövbe ederek bu işi bıraktım. Eşimle birlikte Manavgat’tan ayrılıp başka bir ile gidip orada yaşamaya başladım. 15 Ocak’ta kızımın Manavgat’ta düğünü oldu. Biz düğün için buraya geldik. Tekrar geriye dönecektik. Ben yaklaşık 1 yıldır köyde yaşıyorum” dedi.

‘BENİ ARAYANLARI TERSLEDİM’

Ercan Kınaç (49) ise Manavgat’a eşi Rabia Abidzhanova’nın kızının düğünü için geldiklerini belirterek, “Ben iddia edildiği gibi kimseye fuhuş amacıyla yardımcı olmadım. Fuhuş amacıyla kadın istemek için beni aradıkları olmuştur, ancak bu insanları telefonda tersledim. Ben daha önceleri fuhuş için aracılık yapmıştım ama uzun zamandır bu işi yapmıyorum. Ben kimseyi fuhuş yapmak için zorlamadım ve fuhuş amacıyla kimseyi aracımda taşımadım” diye konuştu.

‘CEZAEVİNDEN İZİNLİ ÇIKTIM’

Faruk Yıldız (39) da normalde hükümlü olduğunu ve koronavirüs salgını nedeniyle cezaevinden izinli çıktığını belirterek, “Ben bir otelde eşim ve çocuklarımla birlikte kalıyorum. Ben otelde aynı zamanda bekçilik ve bahçıvanlık yapıyorum. Eşim ve çocuklarımla kaldığım bir otelde ‘fuhşa teşvik etmek, aracılık etmek, yardım etmek’ suçunu işlemem mümkün değildir” ifadelerini kullandı.

‘3 AYDIR ŞEHİRLERAASI OTOBÜS ŞOFÖRÜ OLARAK ÇALIŞIYORUM’

Bazı kişilerin kendisi aleyhinde tanıklığını kabul etmediğini belirten Mehmet Gürses (52) ise, “Ben otogarda yazıhane işi yapıyorum. Kimseye fuhuş amacıyla kadın göndermiyorum. Son 3 aydır da Manavgat’ta yoktum, şehirler arası şoför olarak çalışıyordum” dedi.

‘EŞİMDEN DOLAYI BANA ENİŞTE DERLER’

Şüphelilerden Ali Güler (38), kendisinin elektrik ve su işi yaptığını, önceden Kırgızistan vatandaşı olup sonra Türk vatandaşlığına geçen eşinin de bir otelde resepsiyonda çalıştığını belirtti. Koronavirüs salgını nedeniyle işlerinin bozulduğunu anlatan Güler, “Eşimin Manavgat’ta yaşayan arkadaşları var. Eşim onlara güzellik malzemesi satıyordu ve kirpik yapıyordu. Bu süreçte bu kadınlar beni de tanıdıklarından bana ‘enişte’ diye hitap eder. Zaman zaman bu kadınlar çarşıya pazara gitmek istediklerinde beni arıyorlardı, ben de işsiz olduğumdan onları götürüyordum. 1,5 ay kadar önce bu suçtan tanık olarak poliste ifade verdim. Orada bazı kadınların fuhuş yaptığını öğrendim, bunun üzerine bu kadınları getirme götürme işine son verdim” diye konuştu.

FOTOĞRAFLI