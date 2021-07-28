Manavgat’ta 4 ayrı noktada orman yangını/ Ek fotoğraflar

Haber-Kamera: Ahmet YEŞİLMEN-İdris TİFTİKCİ / İSTANBUL,(DHA)- KÜÇÜKÇEKMECE'DE iki grup arasında çıkan kavgada biri başından olmak üzere 2 kişi ağır yaralandı. Yaşanan kavga anları cep...