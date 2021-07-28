- Reklam -
Ana Sayfa Güncel Haberler Manavgat’ta 4 ayrı noktada orman yangını/ Ek fotoğraflar
İlgili HaberlerYazarın Diğer İçerikleri
Kosova takımı Ballkani kamp için Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’nde
- 0
Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ,(DHA)- KOSAVA 1'inci Ligi takımlarından Ballkani, Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde kamp yapmak için Kayseri'ye geldi. Kosova liginin önemli takımlarından Ballkani, kamp çalışmalarının ikinci etabını Erciyes...
Feza Gürsey Bilim Merkezi’nde eğitimler devam ediyor
Ankara Büyükşehir Belediyesi Feza Gürsey Bilim Merkezi, normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte eğitimler de yoğun ilgi görmeye başladı. Ankara Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyetlerini sürdüren “Feza Gürsey Bilim Merkezi” Başkentli çocukların boş vakitlerini verimli bir şekilde değerlendirmesi için etkinliklerine kaldığı yerden devam ediyor.
Aileler dikkat; ev kazalarında ilk sırada ‘düşmeler’ yer alıyor
Ev kazalarının çocukların yaralanma ve ölüm riskinin en fazla görüldüğü durumlar olduğunu belirten Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Murat Cömert, ailelerin basit önlemlerle bu kazaların önüne geçebileceğini söyledi. Cömert, "Ev kazaları arasında en sık gördüğümüz problem düşmeler" diyerek alınacak önlemleri sıraladı.
8 gün önce kalp krizinden öldü, bugün de iş yeri yandı
- 0
Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE'de bir oto lastik tamirhanesi, lastiklerin tutuşması sonucu alev alev yandı. İş yeri sahibi Mustafa Bokzurt'un 8 gün önce dükkanında kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği...