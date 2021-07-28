Manavgat’ta 4 ayrı noktada orman yangını/ Ek fotoğraflar

Ev kazalarının çocukların yaralanma ve ölüm riskinin en fazla görüldüğü durumlar olduğunu belirten Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Murat Cömert, ailelerin basit önlemlerle bu kazaların önüne geçebileceğini söyledi. Cömert, "Ev kazaları arasında en sık gördüğümüz problem düşmeler" diyerek alınacak önlemleri sıraladı.