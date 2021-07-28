Manavgat’ta 4 ayrı noktada orman yangını / Ek fotoğraf

Ayhan ACAR/ULUS (Bartın), (DHA)- BARTIN’ın Ulus ilçesinde, bir vatandaşın havadan bir cismin ormana düştüğü ihbarı ekipleri harekete geçirdi. Ormanlık alanda arama yapan ekipler, herhangi bir sonuca ulaşamadı. Ulus ilçesi Kadıköy köyü...