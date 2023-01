Manavgat yangınında büyük zarar gören mahallede evler teslim edildi

- Reklam -

Semih ERSÖZLER- Ahmet İSTEK- Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA)- ANTALYA’nın Manavgat ilçesinde 2 yıl önce çıkan ve 10’uncu gününde söndürebilen yangında Kalemler Mahallesi’nde yanan evlerin yerine TOKİ tarafından yapılan evlerden 250’si tamamlandı. Mahalleli taşınmaya başlarken, Cumhurbaşkanı Erdoğan da cumartesi günü teslim edilen evleri ziyaret edecek.

Manavgat ilçesinde 28 Temmuz 2021’de çıkan ve kısa sürede geniş alana yayılan orman yangınında 60 bin hektar alan zarar gördü. Manavgat’ta yangından etkilenen 34 mahallede onlarca ev, ahır ve depo yandı. 10’uncu gününde söndürülen yangının ardından bölgede rehabilitasyon çalışmaları başladı. Hasar gören evler de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yıkılarak yerlerine yenileri inşa edilmeye başlandı.

Yangından en çok etkilenen bölgedeki Kalemler Mahallesi’nde yanan onlarca evin yerine de TOKİ tarafından AFAD’ın koordinasyonunda yangına dayanaklı malzemeden yeni evler yapıldı. 669 hak sahibinin ilan edildiği evlerin 250’si tamamlandı. 177’sinin hak sahiplerine teslim edildiği evlere taşınma süreci başladı. Yeni evlerine kavuşanlar, eşyalarını taşıyor.

Mahallenin yanan camisi ve okulu da bu süreçte yenilendi. Yapılan evlerle yeni bir görünüme kazanan mahallede hayat yeniden hareketlenmeye başladı. Cumartesi günü Antalya’da olacak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, teslim edilen evleri ziyaret edecek.

Urkuya ve Ahmet Özen çiftinin evi, mahallede teslim edilen ilk ev oldu. Yeni yapılan evini çok beğendiğini söyleyen Urkuya Özen, “Yangında her şeyimiz yandı. O günü hiç hatırlamak istemiyorum. Çok zor bir gündü. Allah kimseye göstermesin. Bir traktör ve kendimiz kaldık. Eşimin cebindeki para bile kanepenin üstünde kalıp yandı. Evimiz yapıldı, yerleştik. Bütün emeği geçenlerden Allah razı olsun. Evimizden memnunuz. Biz yaşadık başka kimse yaşamasın” dedi.

Evine yeni taşınan Ayşe Akça yaşadıklarını anlatırken gözyaşını tutamadı. Akça, “Yangından sonra duman nedeniyle ameliyat oldum. Her şeyimiz yandı, birkaç çamaşırla çıktık. Şimdi de odamın birisi boş kalıyor. Yeni evimiz çok güzel. Hacca gideceğim diye hazırlanıyordum o param, bileziklerim, altınlarım yandı. Sağ olsun devletimizin verdiği para ile kiraya çıktım. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz” diye konuştu.

Yangında mahallede 2 kişinin hayatını kaybettiğini söyleyen muhtar Mustafa Cansız ise şunları söyledi:

“Yangında köyümüz 45 dakika içerisinde tamamen yandı. Devletimiz hemen yanımıza geldi ve yaralarımızı sarmaya başladılar. Dünyanın sonu gibi her şey bitmiş gibiydi. Şimdi öyle değil, her şey iyileşti. Mükemmel evler yapıldı. Cumhurbaşkanımız, bakanlarımız geldi. Hep yardımcı oldular. Herkesin mağduriyeti bitirildi. Mahallemizde 53 ev yapıldı, onlar cumartesi günü teslim edilecek. Mahallemizde önceden evler iç içe yapılmıştı, şimdi planlı, projeli şekilde yapıldı. Yeni bir Kalemler oldu. Devletimiz yanımızda oldu, emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Herkes hızlı bir şekilde görevini yaptı.” (DHA)

