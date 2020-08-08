İki yıldan beri Man Adası Belgeleri kamuoyunda tartışıldı. Sayın Cumhurbaşkanı yakınları ve AKP yetkilileri bu belgelerin sahte olduğu gerekçesiyle CHP Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu’na tazminat davası açtılar. FETÖ’den yargılanmasına rağmen yeniden kamuya yargıç olarak atanan Ülkü Ergin Sayın Genel Başkanı tazminat ödemesine hükmetti!

BELGELER SAHTE DEĞİL!

Olayların tartışma konusu olduğu 2018 yılı başlarında CHP’nin başvurusu üzerine Ankara Cumhuriyet Savcılığı Halk Bankası Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK)’a belgelerin gerçek mi sahte mi olduğunu sordu. Savcılık kararı ile belgelerin gerçek olduğu anlaşıldı.

Belgelerin sahte olmadığı ve gerçek olduğu anlaşıldıktan sonra Savcılık takipsizlik kararı verince belgelerin sahte olmadığı kesinleşti. Yani Sayın Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanı’na hakaret etmediği Savcılık kararı ile de kesinleşmiş oldu.



MASAK, HAZİNE VE MALİYE SUSKUN!

Bu belgelerin Cumhuriyet Savcılığı kararı ile sahte olmadığı anlaşıldığına göre Devletin konu ile ilgili kurumları olan MASAK kara para aklama konusunda, Hazine ve Maliye Bakanlığı ise vergi kayıp ve kaçakçılığı için hiçbir şey yapmadı.

Gelinen noktada MAN Adasında kurulan şirketin halen faal olup olmadığı, burada elde edilen gelirlerin yıllar itibariyle vergi mevzuatımıza göre ödenip ödenmediği ile kambiyo mevzuatı açısından gerekli idari, cezai işlemlerin olup olmadığı araştırılamayacaktır.

Bu şirketin hisseleri Sayın Cumhurbaşkanı’nın oğlu, eniştesi, kardeşi ve diğer yakınları tarafından başkalarına devredilmişse bunun ne zaman yapıldığı da vergi mevzuatı bakımında incelenmesi gereği de yapılmamaktadır.

Bu belgeler Cumhuriyet Savcılığı tarafından gerçek olduğu araştırılıp açıklandığına göre; AKP yetkililerinin Sayın Kılıçdaroğlu’na yaptıkları hakaret ve suçlamaların da ayrı bir tazminat konusu olması gerekeceği de sayın CHP Sayın Genel Başkanı’nın takdirindedir.

Cumhurbaşkanı yakınlarının açtıkları davalar CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu Man Adası’na ilişkin yaptığı açıklamalar nedeniyle tazminata mahkûm eden mahkemenin hâkimi Ülkü Ergin’in FETÖ’den tutuklandığı ancak göreve geri döndüğü ve adeta diyetini öder gibi bir karar verdiği görülmektedir.



Sayın Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik, ‘’yargıda kritik birçok noktada halen FETÖ’cü yargıç ve savcıların olduğunu’’ söyleyerek, “Bunları bilerek temizlemiyorlar çünkü biliyor ki ne isterlerse yaptıracaklar” diye açıklamalarda bulundu.

İstinaf mahkemesi tarafından usulden bozulan ve yeniden görülen ‘Man Adası’ davasında Mahkeme, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ailesine toplamda 359 bin lira manevi tazminat ödemesine hükmetti.

Daha önce de Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yakınlarına 197 bin lira tazminat ödemesine hükmedilmişti.

Şimdiye kadar olan anlatımlarımız adli ve mali hukuk konuları ile ilgiliydi. Oysa bu iş aslında siyasi.

Yani yerli ve milli olduğu iddiası ile siyaset arenasında boy gösterenlerin, halka; ‘’dövizlerinizi bozdurun’’ talimat ve telkininde bulunanların samimiyetleri elbette ki siyaseten ve ahlaken sorgulanması gerekecektir.

Sayın Kılıçdaroğlu ‘’sen yerli ve milli olduğunu söylüyorsun ama oğlun, kardeşin, enişten ve diğer yakınların vergi cenneti ve kara para aklayan MAN Adasında şirket kurup vergi kaçırıyorlar bu nasıl ‘milli ve yerlilik’ oluyor’’ diyerek siyasi bir hamle yapmıştı.

Sayın Erdoğan, oğlu, kardeşi, eniştesi ve yakınları ile AKP yetkililerinin ‘’yalan, iftira, sahte belge’’ söylemleri hiçbir şekilde yalanlanmadan bir siyasi emir ile tazminata mâhküm edildi.

Dava hala sonuçlanmadı. Bakalım Yargı bu ayıbı nasıl sonuçlandıracaktır! Bize göre bu davanın siyaseten kazananı AKP olmayacak!