Mamut dişinden yaptığı tespihi Cumhurbaşkanı’na hediye etmek istiyor

Mustafa Yusuf KANTARLI- Eser PAZARBAŞI/ADANA (DHA)- ADANA’da tespih dükkanı işleten Nasır Fidan, nesli 5 bin 600 yıl önce tükenen mamut dişinden hazırladığı tespihi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hediye etmek istiyor. Tesbihlerin her bir tanesine 36 Osmanlı padişahının, imamesine ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın portresini işleten Fidan, “İnşallah tespihimiz Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde sergilenir” dedi.

Adanalı tespih dükkanı işletmecisi Nasır Fidan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a nesli 5 bin 600 yıl önce tükenen mamut dişinden tespih hazırladı. Tespihin her bir tanesine 36 Osmanlı padişahının portresini el işçiliğiyle işleten Fidan, tespihin imame kısmına ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın portresini işletti. Tamamı el yapımı olan ve fosil niteliği taşıyan tespihin ise değerinin paha biçilemez olduğu öğrenildi.

Nasır Fidan, tespihin nesli tükenen mamut dişinden yapıldığını belirterek, “Tespihin her tanesine 36 padişahımızın resimlerini nakşettik. Bu işlemelerin hepsi altın varaktır. Cumhurbaşkanımız tespih camiamıza çok destek vermiştir. Her zaman tespihçilerin yanında oldu. O yüzden bu hazırladığımız hediyeyi inşallah Cumhurbaşkanımız Adana’ya geldiğinde hediye etmek istiyorum. Bu tespihin yapımı yaklaşık 1 aydan fazla sürdü. Nakış ve tespih ustalarımız ayrı ayrı işlem yaptı. Bu tespih tamamen el yapımı ve 6 kişinin emeği sonucu ortaya çıktı. Umarım Cumhurbaşkanımız bu tespihi beğenir ve inşallah Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde sergilenir” diye konuştu.

