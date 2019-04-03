11.6 C
Ankara
3 Nisan 2019
Ana Sayfa Kültür-Sanat Haberleri Mamut Art Project bugün açılıyor
Kültür-Sanat HaberleriVideo Haber

Mamut Art Project bugün açılıyor

Editör Editör

-

4
0

Küçükçiftlik Park’ta bu yıl 7’ncisi düzenlenen Mamut Art Project, bugün sanatseverler için kapılarını açıyor. 50 sanatçının 600’den fazla eserin yer aldığı proje, sergi düzeni, sanatçı performansları ve Mamut Shots programı ile ön plana çıkıyor.

Sanat kariyerinin başında olan bağımsız yeteneklerin çalışmalarını destekleyen ve bu yeteneklerin koleksiyoner, küratör, galeri, kültür-sanat kurumları ve sanatseverlerle buluşmasını sağlayan Mamut Art Project’in 7’nci edisyonunda 50 sanatçının 600’den fazla eseri sergileniyor. Akkök Holding ana sponsorluğunda Küçükçiftlik Park’ta gerçekleşen Mamut Art Project’te bu yıl; sanat eserlerinin yanı sıra yeni sergi alanı tasarımı, ünlü isimlerin ilham veren hikayelerinin yer aldığı Mamut Shots programı ve çocuk atölyeleri dikkat çekiyor. 

Bu sene Mamut Art Project’e seçilen eserler, sanatçı Memed Erdener (Extramücadele), koleksiyoner Ari Meşulam, küratör ve yazar Aslı Seven, Sanat Tarihçisi Profesör Doktor Burcu Pelvanoğlu ve Pi Artworks’ün kurucusu Yeşim Turanlı tarafından değerlendirildi.

YENİ BİR SERGİ DÜZENİ

Bu seneki proje hakkında bilgi veren Mamut Art Project Direktörü ve Kurucusu Seren Kohen, “Mamut’a bir sene katılan bir sanatçı bir daha katılamıyor. Dolayısıyla ziyaretçilerimiz geldiği zaman yeni sanatçılarla tanışıyor olacak. Ayrıca bir yenilik olarak, iki Mamut sanatçısı olan Ceren Özşahin ve Zeynep Tümertekin tarafından bir sergi tasarlandı. Ve bütün düzenimizi değiştirdik. Bunun da ziyaretçileri şaşırtacağını düşünüyoruz. Çünkü sanatçıları nasıl daha ön plana çıkartabileceğimizi ve onları birbirleri ile daha iyi nasıl konuşlandırabileceğimizi düşünüyorduk. Bir yandan da insanlara farklı bir gezi yolu çizmek istedik” dedi.

BİN 350 KİŞİ ARASINDAN 50 KİŞİ SEÇTİLER

Bu sene bin 350 başvuru aldıklarını ve çok zorlandıklarını ifade eden Kohen, “Jürimiz sayesinde üstesinden geldik. Önce jürilerimizle tek tek görüştük, sonra da toplu bir jüri görüşmesi ile son sanatçılara karar verdik” diye konuştu.

Son iki senede 35 bin ziyaretçi ağırladıklarını da dile getiren Kohen, bu sene ziyaretçi sayısında artış beklediklerini de sözlerine ekledi.

6 NİSAN’DA 7 ÜNLÜ İSMİ AĞIRLAYACAKLAR

Bu seneki yeni programlardan da bahseden Kohen, “Performans programlarımız, hafta sonu çocuk atölyelerimiz ve ilk defa yapacak olduğumuz Mamut Shots isimli ünlülerden kısa hikayeler dinleyebileceğimiz bir konuşma programı olacak. 6 Nisan Cumartesi günü Burçak Bingöl, Erdil Yaşaroğlu, Kürşat Başar, Mirgün Cabas, Memed Erdener, Tuğçe Tuna ve Tuğrul Tülek’i ağırlayacağız” dedi.

“Biz burada vakit geçirilmesini, buranın bir paylaşım ve sosyalleşme alanı olmasını istiyoruz” diyen Kohen  “Mamut zaten genelde bunu tutturabilmiş bir kurum. Bizim bu konuşmalar kısmını istememizin ve kısa hikayeler şeklinde planlamamızın sebebi ise sanatçıların motive olmasını istiyoruz. Bu başarılı isimlerden farklı hikayeler dinleyip kendilerinde o cesareti duymalarını istiyoruz. Performans programının sebebi ise farklı deneyimler yaşatmak ve tabi ki burada bulunma süresini mümkün olduğunca uzatarak paylaşımları arttırmak” ifadelerini kullandı.

Sergi, 7 Nisan Pazar günü son bulacak.

Önceki İçerikGenç Modacı, Afroamerikan kökenli mülteciler için tasarladı
Sonraki İçerikKalben Akıngüç Sahnesi’nde
Editör
Editörhttps://sonsoz.com.tr

RELATED ARTICLES

Kültür-Sanat Haberleri

Kalben Akıngüç Sahnesi’nde

Editör -
Kendine özgü şarkıları ve yorumuyla müzik piyasasının başarılı isimleri arasında yer alan Kalben, 11 Nisan’da İstanbul Kültür Üniversitesi (İKÜ) Akıngüç Oditoryumu ve Sanat Merkezi’nde sevenleriyle buluşacak.
Devamını Oku
Video Haber

Kaya mezarlarında tarihi ayıp

Editör -
Muğla'nın Ula ilçesinin doğal güzellikleri, denizi ve dünyaca ünlü Kadın Azmağı ile ön plana çıkan Akyaka Mahallesi'ndeki M.Ö. 4'üncü yüzyıla ait olan ve İyon düzeninde yapılan kaya mezarlarının hali yürek burkuyor.
Devamını Oku
Kültür-Sanat Haberleri

3 Tenor LAÜ’de sanatseverlerle buluşacak

Editör -
LEFKE Avrupa Üniversitesi'nde, 3 Tenor adıyla bilinen Türk operasının ünlü isimleri Ayhan Uştuk, Şenol Talınlı ve Aykut Çınar, Esra Poyrazoğlu Alpan’ın piyanistliğinde sanatseverlerle buluşacak.
Devamını Oku

SONSÖZ YORUMLARI

Lütfen yorumunuzu girin
Lütfen adınızı girin

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Bu Haberler Kaçmaz!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO’nun kuruluşunun 70’inci yıl dönümünde NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere başkent Washington’a gitti.

Çavuşoğlu, NATO toplantısı için Washington’da

Editör -
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO’nun kuruluşunun 70’inci yıl dönümünde NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere başkent Washington’a gitti.

Yılda 170 bin kişiye kanser tanısı konuluyor

Prof. Dr. Zehra Neşe Kavak: Kanser çağın vebası

“Kanser tedavi edilebilir hastalık haline gelecek”

Editörün Seçimi

POPÜLER MESAJLAR

POPÜLER KATEGORİLER

© 2006-2019 Sonsöz Gazetesi©, Tüm Hakları Saklıdır. Kullanım Şartları & Gizlilik - Designed by WpDsGnR
Tel: +90 (312) 394 57 71