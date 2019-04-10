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10 Nisan 2019
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Mamut Art Project, 7’nci yılına özgü seçkisi ve yeni sergi alanı tasarımıyla dikkat çekti.
Mamut Art Project, 7’nci yılına özgü seçkisi ve yeni sergi alanı tasarımıyla dikkat çekti.
Kültür-Sanat Haberleri

Mamut Art Project 7’nci yılında 18 bin ziyaretçi ağırladı

Editör Editör

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Sanatkariyerinin başındaki bağımsız sanatçıların çalışmalarını destekleyen ve bu yeteneklerin sanatseverlerle buluşmasını sağlayan Mamut Art Project, 7’nci yılına özgü seçkisi ve yeni sergi alanı tasarımıyla dikkat çekti.

Beş yıldır Akkök Holding ana sponsorluğunda gerçekleşen Mamut Art Project, bu sene 18 binin üzerinde ziyaretçi ağırladı.

Güncel sanatta umut vaat eden sanatçılara keşif alanı sunan ve 2015 yılından bu yana Akkök Holding ana sponsorluğunda KüçükÇiftlik Park’ta düzenlenen Mamut Art Project’in 7’nci edisyonunda bin 350 başvuru arasından seçilen 49 sanatçının 600’den fazla eseri sergilendi. Beş gün boyunca ziyaretçilerin katılımına açık olan Mamut’u, bu yıl 18 binin üzerinde kişi ziyaret etti. Mamut Art Project’in bu yılki jürisinde ise sanatçı Memed Erdener (Extramücadele), koleksiyoner Ari Meşulam, küratör ve yazar Aslı Seven, Sanat Tarihçisi Prof. Dr. Burcu Pelvanoğlu ve Pi Artworks’ün kurucusu Yeşim Turanlı yer aldı.

YENİ SERGİ ALANI BEĞENİLDİ

Mamut Art Project 7’nci senesinde ziyaretçilerini yeni bir sergileme alanı tasarımı ile karşıladı. Sergileme alanı aynı zamanda Mamut’ta yer almış iki genç mimar Ceren Özşahin (MAP’17) ve Zeynep Tümertekin’in (MAP’19) tarafından baştan tasarlandı. Yeni tasarım ile Mamut, ziyaretçilerden övgü aldı.

MAMUT SHOTS İLHAM VERİCİ OLDU

Mamut Art Project, yeni programı Mamut SHOTS ile Burçak Bingöl, Erdil Yaşaroğlu, Kürşat Başar, Mirgün Cabas, Memed Erdener, Tuğçe Tuna ve Tuğrul Tülek’i konuk olarak ağırladı. Katılımcıların eşlik ettiği ve kısa hikayelerin paylaşıldığı konuşma programı, tüm dinleyicilere motivasyon ve ilham verici oldu.

ÇOCUKLAR DA YERİNİ ALDI

The Nest iş birliği ile gerçekleştirilen Mamut Çocuk Atölyeleri’nde, keşfetmek isteyen çocuklar ağırlandı. Ayrıca, PACE Çocuk Sanat Merkezi iş birliği ile yapılan Okul Gezileri’nde Barış Karayazgan liderliğinde, 450’yi aşkın öğrenciye tur gerçekleştirildi.

8 PERFORMANS ZİYARETÇİLERİ HAREKETE GEÇİRDİ

Bu yıl için seçilen sekiz performans, izleyenleri oyun oynamaya, dilek dilemeye, dans etmeye ve değişime tanık olmaya dahil etti. Alternatif sanat inisiyatifi Krüw ise bu yıl, masal klasiklerini ve onların unutulmaz kahramanlarına yer verdi. Serigrafi baskı tekniğiyle hazırlanan çalışmalar, Masalz by Krüw sergisiyle ziyaretçilerle buluştu.

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Editör
Editörhttps://sonsoz.com.tr

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