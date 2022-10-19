Mamak’ta Uzay Bilimleri Sempozyumu’na Büyük İlgi

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Mamak Belediyesi İnovasyon ve Teknoloji Müdürlüğü bünyesinde yer alan Füzyon, bilime, teknolojiye sahip çıkmaya devam ediyor.

Musiki Muallim Mektebi’nde Uzay Bilimleri Sempozyumu düzenlendi. Alanında uzman isimlerin ve uzay, bilim meraklılarının katılımıyla gerçekleştirilen sempozyumda, dünya dışında yaşam, uydu, koloni, mimari kavramlarını keşfederek hayal dünyasında yolculuğa çıkıldı, uzay çalışmalarında gelinen nokta, Türkiye’nin uzay çalışmaları birinci ağızdan anlatıldı. Uzay Bilimleri Sempozyumu’na öğrenciler ve uzay, bilim severler büyük ilgi gösterdi.

Türkiye Uzay Ajansı, TÜBİTAK Uzay, TUSAŞ gibi önemli kurumlardan katılım sağlayan sempozyum konuşmacıları, uzayı farklı perspektiflerden değerlendirerek, katılımcılar için yeni ufuklar çizdi.

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“Mamak ilim ve bilim yuvası oldu”

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse,”Şehirler de canlıdır, şehirlerin de ruhları vardır. Şehir seni tanımlar, sen şehri tanımlarsın. İşte bu nedenle şehirlerimize gençlerimizin heyecan ve coşkusunu ortak ediyoruz. Sürekli fikir üretiyor, gençlerin fikirlerini hayata geçirmelerine fırsat sağlıyoruz. Mamak Belediyesi olarak kalbinin ve sezgilerinin yolundan gidecek, vatana, millete ve ailesine hayırlı gençler yetiştirmek için çalışıyoruz. Milli teknoloji hamlesinin ruhuna uygun olarak İnovasyon ve teknoloji Müdürlüğü kuruluşunu yaparak faaliyete geçirdik. Türkiye’de ilk kez devletimizin yüzde üçlük ARGE hedefi doğrultusunda bütçesinin yüzde üçünü ARGE’ye ayıran bir Belediye olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Mamak Füzyon bilim ekosisteminin canlandırılması için eğitim çalışmaları yürütüyoruz. Çok şükür Mamak ilim ve bilim yuvası oldu” dedi.