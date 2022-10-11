Mamak’ta Uzay Bilimleri Sempozyumu

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Çağın dinamik değişimine ayak uydurmak ve teknolojiyi yakından takip etmek isteyen Mamak Belediyesi oluşturduğu “Mamak Füzyon” ile “Bilime ve Teknolojiye Sahip Çıkan Belediye” imajını sürdürmeye devam ediyor.

“Mamak’ta Bilime Yer Var“ diyen Mamak Belediyesi Füzyon ekibi, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kongre Merkezi’nde “Uzay Bilimleri Sempozyumu” düzenliyor. “Gel, Gör, Bil” başlığı altında 15 Ekim’de düzenlenecek sempozyumda alanında uzman isimler, Türkiye’nin güçlü uzay çalışmalarını anlatacak.

Bu alanda çalışmaları olan üniversiteli gençlere destek olmak istenen sempozyumda uzaya ilgili gençlerin dünya dışında yaşam, uydu, koloni, mimari kavramlarını keşfederek hayal gücünü geliştirmesi hedefleniyor.

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Mamak Füzyon, Türkiye Uzay Ajansı işbirliğinde gerçekleştirilecek Uzay Bilimleri Sempozyumu, 15 Ekim saat 10:00’da Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Mamak Füzyon Teknoloji ve Girişimcilik merkezimizi, bilgi ve teknolojinin gittiği yeri yakalamak ve gençlerimize bunun eğitimini vermek üzere hazırladık. Füzyon ekibimiz yaptığı çalışmalarla gençlere verdiği destekle gönüllere taht kurdu. Son olarak gerçekleştirilecek Uzay Bilimleri Sempozyumu son derece önemli. Teknolojinin hızla geliştiği ve uzay girişimlerinin hız kazandığı dünyamızda Mamak Füzyon olarak alanında uzman isimlerle Türkiye’nin uzay çalışmaları değerlendirilecek. Sizleri de bu kıymetli sempozyuma davet ediyoruz” dedi.