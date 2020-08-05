Daha temiz bir Mamak için el ele diyerek tüm ekiplerini seferber eden Mamak Belediyesi, ilçe genelinde temizlik çalışmalarını hassasiyetle devam ettiriyor.

Rutin olarak yapılan temizlik çalışmalarını koronavirüs salgınıyla birlikte daha da arttıran Mamak Belediyesi ekipleri, adeta Mamak’ı baştan sona yıkayarak dezenfekte ediyor. Sabah 06.00’dan itibaren başlayan temizlik çalışmaları tüm mahallelerde caddeler ve sokaklarda yürütülüyor. Vatandaşların yoğun olarak kullandığı ana caddeleri sabunlu ve tazyikli suyla yıkadıktan dezenfekte eden ekipler, aynı çalışmayı mahalle aralarında uygulamaya başladı. Mamak Belediyesi’nin tankerleri mahalleleri dezenfektanlı su ile yıkarken, temizlik ekipleri de kaldırımları fırçalarla iyice temizliyor. Mamak Belediyesi temizlik ekipleri son olarak parklarda da dezenfekte çalışmaları gerçekleştirdi. Kurban Bayramı süresince cadde, sokak ve parklarda hummalı bir çalışma sürdüren ekipler, bayram sonrasında da temizlik çalışmalarına devam ediyor.

Çalışmalar devam edecek

Koronavirüs salgınıyla belediye olarak ciddi bir mücadele içinde olduklarını ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Ülke olarak içinde bulunduğumuz zorlu süreci sorunsuz bir şekilde atlatabilmek için bizler de kendi yerelimizde sorumluluk bilinci ile hareket ediyoruz. Tüm ekiplerimizle sahadayız. Bir yandan cadde ve sokaklarımızın yıkamasını ve temizliğini yaparken diğer yandan toplu yaşam alanlarını dezenfekte ederek vatandaşlarımızın sağlığını tehlikeye atabilecek unsurları ortadan kaldırmaya çalışıyoruz. Mamak Belediyesi olarak, halkımızın bu süreci en sağlıklı şekilde geçirmesi adına çalışmalarımızı aynı özveri ve kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz” dedi.