Sosyal sorumluluk projeleri kapsamında hayata geçirdiği birçok proje ile farkındalık yaratan Mamak Belediyesi,daha iyi bir gelecek ve daha temiz bir çevre için “Gülümseyen Sokaklar Projesi”ni hayata geçirdi. 8 mahallede pilot olarak başlatılan projenin lansmanı Abidinpaşa mahallesinde gerçekleşti. Projenin açılışını yapan Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, proje kapsamında Abidinpaşa Mahallesi’nde Mehmet Yılmaz adlı vatandaşın evini ziyaret ederek, keten çanta, pil kabı hediye etti. Sokak hayvanları için özel tasarlanmış kaplara mama ve su takviyesi yapan Köse, ardından çocuklarla birlikte duvarları boyadı.

Farkındalığı arttıracağız

Selam vermenin önemine değinen Başkan Köse, “Eskiden ne selamı, sabahı eksik ederdik ne de komşu ziyaretini. Birbirimizin sadece hukukunu değil, göz hakkını bile gözetirdik. Evde pişen her lokmanın bir parçası eşle dostla paylaşılırdı. Çocuklar sokakta güvenle gezerdi, biz de geceye kadar oynardık sokaklarda asla endişe etmezdik. Mahalle kültürü denen bir şey vardı. Bunlar süreç içerisinde maalesef zayıfladı. Önce gelip gitmeler azaldı, sonra selamlar azaldı. Komşu evlerden sokaklara, sokaklardan mahallelere, mahallelerden şehirlere yayılır oldu bu zayıflama. Dedeli torunlu geniş ailelerimiz vardı, sonra çekirdek ailelere dönüştü bu. Anne babalarıyla evini ayıran gençlerin sayısı arttı maalesef. ‘Bu durumdan mutlu muyuz?’ diye sormak isterim. Cevap sizlerde, maalesef mutluluk getirmediğini biliyoruz” dedi. Engelli vatandaşlar için çalıştıklarını da vurgulayan Köse, “Engelsiz bir yaşam istiyoruz” ifadelerini kullandı. Geri dönüşüm çalışmalarını da anlatan Köse, “Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan’ın eşi hanımefendi Sayın Emine Erdoğan ‘Sıfır Atık’ projesini başlattı. Bu projeye milletimizin olağanüstü destek verdiğini biliyorsunuz. Biz de ‘Geri dönüşüm muhteşem olacak’ sloganıyla farkındalığı artırmaya çalışıyoruz. Başta plastik olmak üzere doğaya, çevremize zarar veren atıklarımızı azaltmak noktasında bir sorumluluğu paylaşıyoruz” dedi.

İki gün geri dönüşüm atıkları toplanacak



Köse, Mamak’ta haftanın iki günü geri dönüşüm atıkları toplanacağını, geriye kalan günlerde evsel atık toplanacağını belirtti. Sokak hayvanlarını unutmadıklarını söyleyen Köse, “Şehrin dokusuyla uyumlu, sempatik mama ve su kapları hazırladık. Onları güzel Mamakımızın değişik yerlerine yerleştirmeye başladık” ifadelerini kullandı. 64 noktaya mama kabı koyduklarını belirten Köse, 8 mahallede çalışmaya başladıklarını da kaydetti.

20 bin hane ziyaret edilecek

Proje kapsamında 20 bin hanenin ziyaret edileceğinin altını çizen Köse, ilk olarak Abidinpaşa, Türközü, Tuzluçayır, Küçük Kayaş, Durali Alıç, Harman, Gülveren ve Mamak caddesinde başlatılan projenin atık sorunu ve geri dönüşüme dikkatleri çekeceğinin altını çizdi. Engelli vatandaşların yaşamını kolaylaştırmak ve çevre kirliliğini de önlemek amacıyla uygulanan projenin bir diğer aşamasının da gürültü kirliliğinin önüne geçmek olduğunu vurgulayan Köse, proje kapsamında sokak hayvanlarının da unutulmadığına dikkat çekti. Köse, sokak hayvanlarına yardımcı olmak amacıyla proje kapsamında her sokakta konumlandırılacak mama ve su kapları ile hem çevre kirliliğinin önüne geçeceklerini hem de vatandaşların sokaktaki hayvanlar için mama ve su takviyesi yapmasına olanak sağlayacaklarını belirtti.