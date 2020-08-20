Kontrollü sosyal hayatın devam ettiği salgın sürecinde, Mamak’ta denetimler aralıksız devam ediyor. Mamak Kaymakamı Ali Sırmalı ve Mamak Belediye Başkanı Murat Köse Ekin, Başak ve Bostancık mahallelerinde esnaf ve vatandaşları denetledi.

Denetimde Kaymakam Sırmalı ve Başkan Köse, esnaf ve vatandaşları maske, mesafe ve hijyen konusunda uyardı. Denetimlerle vatandaşların halk sağlığını koruma hedefi içinde adım adım devam ettiklerini kaydeden Mamak Kaymakamı Sırmalı, “Sosyal mesafeye, hijyen kurallarına ve maske kullanımına dikkat çekerek, kontrollerimizi gerçekleştiriyoruz. Bütün vatandaşlarımızdan maske takmalarını ve temizliklerine dikkat etmelerini, kendi sevdikleri için, çevresindeki insanlar için ve toplumun geneli için önemli olduğunu ifade etmek istiyorum. Bu süreçte kurallara uyan esnafımıza ve hemşehrilerimize teşekkür ediyorum” dedi.

Amaç hassasiyeti arttırmak

Salgın ile mücadelede uyulması gerekenleri esnaf ve vatandaşlara hatırlatan Başkan Köse, “Gelinen aşamada, son günlerdeki vaka sayıları da göz önünde bulundurulduğunda, hayatın her alanında mevcut tedbirlere uyulmasının önemi bir kez daha ortaya çıktı. Tedbirlere dikkat etmedikçe maalesef sayı artıyor. Bugünkü denetimlerin amacı kesinlikle vatandaşımıza ceza yazmak değil. Bizler vatandaşımızı maske, mesafe, temizlik konusunda hassasiyeti artırmaya davet ediyoruz. Farkındalığı artırmaya çalışıyoruz. Çünkü bu mücadelede en büyük gücümüz maske, mesafe ve temizliktir” dedi.