 Mamak’ta “Savunma Sanayi” Müjdesi

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Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Habertürk’te Mamak’ı n gündemini değerlendirdi. “Gün Başlıyor” programında Esra Toptaş ve Kadir Kaymakçı’nın sorularını yanıtlayan Başkan Murat Köse önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Murat Köse, Mamak’a yapılan hizmetleri, yatırımları ve projeleri anlattı. Uyanık kütüphaneler, aile merkezleri, millet kıraathanelerinin sayısını her geçen gün arttırdıklarını söyleyen Başkan Murat Köse, “Şehir için çalışıyoruz, şehir demek insan demektir.

‘İnsan şehri inşa eder şehir de insanı inşa eder’ diyor Lefebvre. Hacı Bayram-ı Veli de der ki ‘Şehre girdim taşla toprak arasında ben de oldum.’ Şehrin inşası aslında insanın inşasıdır. Mimar Turgut Cansever ise ‘Şehri imar ederken nesli ihya etmeyi ihmal ederseniz; ihmal ettiğiniz nesil, imar ettiğiniz şehri tahrip eder’ diyor. Biz de şehri dönüştürürken insanı merkez alan belediyecilik yapıyoruz” dedi.

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İstihdam üzerine değerlendirmelerde bulunan Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, projelerden bahsetti, müjde de verdi.

Başkan Murat Köse, “Şehirde belediye başkanının ilgilenmediği konu yok. İstihdam da bunlardan biri. Mamak, şehir merkezinde ama sanayi bölgesi olarak işaretlenmemiş bir bölgeydi. Şimdi Kızılca Mahallemizde bir sanayi alanı oluşturduk. Orta ölçekli bir oto sanayi sitesi yapmaya karar verdik. Yeri hazır, yakında projeler de netleşecek. Ama daha büyüğü Organize Sanayi Bölgesi. Yaklaşık 3 bin dönümlük, 3 milyon metrekarelik bir alanı organize sanayi bölgesi oluşturmak için çalışmalara başladık. Önümüzdeki haftalardan itibaren tek alanda değil, savunma sanayi, makine kimya başta olmak üzere pek çok alanda hizmet verecek bir organize sanayi bölgesi için çalışmalara başladık. Böylece evinden çıkıp Ankara’nın farklı bölgelerine işe gitmek zorunda kalan Mamaklı işçi kardeşlerimiz artık kendi ilçelerinde oluşturulacak sanayi bölgesinde iş imkânı bulacak” dedi.

“Yeşili Özleyen Mamak’a Gelsin”

19 kütüphane, 19 millet kıraathanesi, 19 aile merkezi açtıklarını söyleyen Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, özellikle insanların nefes alabileceği yeşil alanlara önem verdiklerinin altını çizdi.

Başkan Murat Köse, “Yeşili öne çıkartıyoruz. İnsanlar şehirde artık betondan, asfalttan bunalıyor. Üreğil Millet Bahçemiz var onun fonksiyonlarını arttırıyoruz. Mutlu Ege Millet Bahçesi’ni de önümüzdeki ay hizmete açacağız inşallah. Yine üçüncü olarak da Hamza Sülün Millet Bahçesi’ni hazırlıyoruz. Ama daha önemlisi Mamak kırsalı da olan bir yer. Köylerimiz var, köyden dönüşen mahallelerimiz var. Buralarda lavanta bahçesi yaptık. 23 dönüm araziye 20 bin lavanta diktik. Onun ürünlerini almaya başladık. Şehirden bıkanlar için böyle ortamlar oluşturuyoruz. Toprak kokusunu özleyen Mamak’a gelsin diyoruz” dedi.

“Satın Alma Sokak Hayvanlarını Sahiplen”

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, sokak hayvanları ile ilgili çalışmalarını da anlattı.

“Son zamanlarda biliyorsunuz sokak hayvanlarında popülasyon arttı. Sahipsiz sokak köpeği olmasın istiyoruz. Dolayısıyla 500 TL destek vererek, mamasını ve sağlıkla ilgili desteklerini vererek ‘Satın alma sahiplen’ diyoruz… Ankara’da resmi olarak izinli tek rehabilitasyon merkezi bizde. Şehirde sahipsiz hayvan olmamalı. İnsanlar endişe ediyor sokakta. Onlar aç susuz kaldığı için de saldırıyor olabilir. O yüzden biz Mamak Belediyesi olarak rehabilitasyon merkezimizle sokak hayvanlarını koruyor, bakımlarını üstleniyoruz” diye konuştu.

Mamak Yüzme Havuzları ile Ön Plana Çıkıyor

Ve yüzme havuzları. Başkan Murat Köse, son zamanlarda yüzme havuzları ile adından sıkça söz ettiren Mamak’taki çalışmalara değindi ve “Yüzme bilmeyen çocuğumuz kalmasın istiyoruz. Yüzme sporu çoklu bir spor, tüm vücudu çalıştıran bir spor. 1 tane yüzme havuzumuz vardı, 4 tane daha ilave ediyoruz. Ayrıca portatif havuzlarımız da var. Gençlerin geleceğe güvenle hazırlanmasını istiyoruz” diye konuştu.

“Sandıktan çıkan ürünler, Aile Merkezlerinde değerleniyor”

Kadın istihdamını önemsediklerini söyleyen Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, aile merkezlerinde alınan eğitimlerle Mamaklı kadınların yeni iş kolu kazandıklarını ifade etti. Başkan Murat Köse, “İnsanların sosyalleşmesi lazım. Kültürün gelişmesi lazım. Şehir demek, geçmişten geleceğe köprünün kurulduğu medeniyetin yeniden yaşatıldığı ortamlar demektir. Bu açıdan Aile merkezlerimiz var bizim. Aile merkezlerimizde 30 bine yakın kadın kursiyer, 60 farklı alanda açılan kurslarda eğitim görüyor. Sandıklardan çıkan anneannelerin babaannelerin çeyizlik ürünleri yeniden günümüze uygun olarak tasarlanarak değerleniyor. Kadınlarımız hem kendi becerilerini geliştiriyorlar hem ekonomilerine katkı sağlıyorlar. Tablolar yapıp, bebekler örüp, elbiseler dikip satıyorlar” dedi.