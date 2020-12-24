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Mamak’ta Online Satranç Turnuvası’nın Finalistleri Ödüllendirildi

Mamak Belediyesi ve Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Satranç İl Temsilciliği tarafından COVID-19 salgını nedeniyle evlerinde karantinada kalan vatandaşlar için 14-18  Aralık tarihlerinde Ankara geneli Ödüllü Online Satranç Turnuvası düzenledi.

 4 kategoride  toplamda 384 yarışmacının katıldığı Turnuva’nın finali ve ödül töreni Mamak Belediyesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kongre Merkezi’nde gerçekleşti. Törene Mamak Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Düğmeci, Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Çelik, Ankara Satranç İl Temsilcisi Engin Güleç ve finalistler katıldı.8 yaş grubu, 10 yaş grubu, 12 yaş grubu ve açık kategorisinde gerçekleşen turnuvada her kategorinin dereceye girenlerine ödülleri Mamak Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Düğmeci ve Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Çelik tarafından verildi.

Hamleni bu kez online yap

Bilgisayarı izleyen ve hile yapmaya yönelik girişimler tespit eden yazılım, anti-cheating, kontrolünde gerçekleşen yarışmanın her kategori birincisine çeyrek altın, ikinciye gram altın, üçüncüye yarı çeyrek altın ve her kategorinin birincisi kadın oyunculara gram altın hediye edildi. Yaşanan bu olumsuz süreçte evlerinde kalan başarılı ve yetenekli satranç sporcularının motivasyonunu ve yarışma heyecanını arttırmayı amaçladıklarını kaydeden Mamak Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Düğmeci, “Satrançseverler hamlelerini, bu kez online yaptı. Biliyoruz, geleneksel turnuvaları çok özlediniz. En kısa zamanda keyifli maçlarda buluşacağız” dedi.

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Etiketler: Mamak BelediyesiSantranç turnuvası
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