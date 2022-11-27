Mamak’ta köpeklere işkence iddiasıyla barınak önünde eylem yaptılar

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Tuğba SIR- Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA)- ANKARA’da bir grup hayvansever, Mamak Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi’nde sokak köpeklerine eziyet edildiğini iddia ederek, protesto amacıyla barınak önünde toplandı. Mamak Belediyesi, söz konusu köpeklerin görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşarak, “Olaydaki iki köpek de gayet sağlıklı olarak tesisimizde misafir edilmektedir” açıklaması yaptı.

Başkentte yaklaşık 30 hayvansever, Mamak Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi’nde bulunan sokak köpeklerine eziyet edildiğini iddia ederek, olayı protesto etmek için barınak önüne geldi. İçeri girip köpekleri görmek istediğini söyleyen hayvanseverler, tadilat gerekçesiyle merkeze alınmadı. Hayvanseverlerden Oğuz Kurman, hayvanlara eziyet edildiğini öne sürerek, “Hayvanlar kan içinde, eziyet edilmiş. Bilinçli bir şekilde yapılmış. Şimdi hayvanların nasıl olduğunu öğrenmek için içeri girmek istiyoruz ama bizi içeri almıyorlar. Mama getirdik, içerideki durumu görmek istiyoruz. Sadece çalışan bazı insanlardan şikayetçiyiz” dedi.

Hayvanseverlerden Ali Uras ise, “Geçtiğimiz günlerde bizlere gelen videolar sebebiyle toplandık. İçeride tadilat olması sebebiyle almıyorlar ama bizim gördüğümüz kadarıyla sadece bir alanda tadilat var. Biz her yeri görmek istiyoruz. Hayvanların ne durumda olduğunu görmek istiyoruz. Buraya girmek bizim hakkımız” diye konuştu.

BELEDİYEDEN AÇIKLAMA

Mamak Belediyesi, tepkiler üzerine sosyal medya hesabından köpeklerin görüntüsünü paylaşarak, olayla ilgili yazılı açıklama yaptı. Olaydaki iki köpeğin de gayet sağlıklı olarak tesiste misafir edildiği belirtilerek, şöyle denildi:

“Mamak Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü Ekiplerinin 24 Kasım 2022 tarihinde mahallelerde saldırgan köpekler ile ilgili yaptığı çalışma, sosyal medyada yalan ve iftira içeren, spekülatif haberler yapılması ile birlikte, birtakım kötü niyetli sosyal medya hesapları tarafından mecrasından çıkarılarak tamamen manipülatif bir hale sokulmak istenmiştir. Olay günü trafik kazası ile hayatını kaybeden ve ihbar üzerine kaza yerinde kanlar içinde olan ve görevlilerimiz tarafından araca alınan bir köpek, Tarım ve Orman Bakanlığı görevlileri tarafından nekroskopi yapılmak üzere ilgili laboratuvara götürülmüştür. İnceleme sonucu rapora bağlanınca kamuoyu ile paylaşılacaktır. Bununla birlikte olay günü Aynur Öztürk isimli kişi tarafından, trafik kazasında ölen ve ihbar üzerine alınarak araca konulan ölü köpeğin ve şikayet üzerine sokaktan veteriner hekimlerimiz gözetiminde anestezi uygulanarak alınan ve aynı araçta olan diğer iki köpeğin videosu çekilerek, ‘köpek katliamı var’ diye çarpıtılarak yalan yanlış iftira dolu haberler kamuoyu ile paylaşılmıştır. Yalan söyleyip iftira atan şahıs hakkında, Belediyemiz ve Veteriner İşleri Müdürlüğü personeli ile ilgili tüm yasal haklarımız saklı kalmak şartıyla, Hukuk Müdürlüğümüz tarafından söz konusu şahıs ve yalan haberleri yayanlar hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulmuştur. ‘Köpek katliamı’ iftirası atılarak öldürüldüğü iddia edilen iki köpek, olay gecesi İçişleri Bakanlığı’ndan özel görevlendirilen HAYDİ polisleri tarafından tesisimize gelinerek görülmüş, herhangi bir olağan dışı durum olmadığı ve sağlıklı oldukları gözlenmiştir. Bu vesile ile tesisimizde misafir ettiğimiz tüm köpekler bizzat emniyet yetkilileri tarafından incelenmiş, olağan dışı bir durum olmadığı görülmüştür. Yapılan spekülasyonlardan bağımsız olarak Veteriner İşleri Müdürlüğümüz görevini titizlikle yapmaya devam etmektedir.” (DHA)

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