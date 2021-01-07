Mamak’ta Kaldırım İşgaline Geçit Yok

Kurallara uyan esnafa teşekkür
Cadde ve sokaklarda vatandaşın kullanım alanı olan kaldırımları işgal eden esnafa yönelik denetimlerini artıran Mamak Zabıtası, vatandaşların hakkı olan kaldırımların iş yerleri tarafından işgal edilmesinin önüne geçebilmek için denetimde bulundu. Denetim kapsamında kaldırımlara ticari mallarını koyan iş yeri sahipleri uyarıldı kaldırımdaki işgaliyeler kaldırıldı. Yol ve kaldırım işgaline müsaade etmeyeceklerinin altını çizen Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Hemşehrilerimizin esenlik, sağlık ve huzurunu korumak, aileleriyle birlikte daha nezih ve güvenli bir ortamda günlük yaşantılarını devam ettirmelerini sağlamak, koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafenin korunmasını engelleyecek olumsuzlukları ortadan kaldırmak için Zabıta Müdürlüğü ekiplerimizin yürüttüğü kaldırım işgalini önleme çalışmalarımız devam ediyor. Konuya duyarlılık göstererek bizlere yardımcı olan esnafımıza teşekkür ediyor, henüz harekete geçmemiş esnafımızın da zabıta ekiplerimize destek olacağına yürekten inanıyorum” dedi.
Aziz ÖNAL/BİNGÖL, (DHA)- BİNGÖL'de, silahla ateş edilmiş cansız bedeni arazide çöp poşeti içinde bulunan müzisyen Deniz Ayaz'ın,…
Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA)- AYDIN'ın Karpuzlu ilçesinde evli olan öz kızı H. A.’ya (20) cinsel…
ANKARA, (DHA)- SAHİL Güvenlik Komutanlığı, Kardak Kayalıkları bölgesinde karasuyu ihlali yapan 2 Yunan unsurunun Türkiye…
Koronavirüs salgınının ilk gününden itibaren etkili çözümler hayata geçiren Altındağ Belediyesi’nden müjde niteliğinde karar… Altındağ…
Gökhan CEYLAN/ANKARA, (DHA) - İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Yunan karasularında düzensiz göçmenlerin botla Türk karasularına…
SİVAS, (DHA)- SİVAS'ta koronavirüs tedbirlerini ihlal ettikleri belirlenen bir çay ocağı işletmecisi ile 28 müşterisine,…