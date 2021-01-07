Mamak’ta Kaldırım İşgaline Geçit Yok

Mamak Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kaldırım işgali yapan esnaflara denetim yaptı.

Kurallara uyan esnafa teşekkür

Cadde ve sokaklarda vatandaşın kullanım alanı olan kaldırımları işgal eden esnafa yönelik denetimlerini artıran Mamak Zabıtası, vatandaşların hakkı olan kaldırımların iş yerleri tarafından işgal edilmesinin önüne geçebilmek için denetimde bulundu. Denetim kapsamında kaldırımlara ticari mallarını koyan iş yeri sahipleri uyarıldı kaldırımdaki işgaliyeler kaldırıldı. Yol ve kaldırım işgaline müsaade etmeyeceklerinin altını çizen Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Hemşehrilerimizin esenlik, sağlık ve huzurunu korumak, aileleriyle birlikte daha nezih ve güvenli bir ortamda günlük yaşantılarını devam ettirmelerini sağlamak, koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafenin korunmasını engelleyecek olumsuzlukları ortadan kaldırmak için Zabıta Müdürlüğü ekiplerimizin yürüttüğü kaldırım işgalini önleme çalışmalarımız devam ediyor. Konuya duyarlılık göstererek bizlere yardımcı olan esnafımıza teşekkür ediyor, henüz harekete geçmemiş esnafımızın da zabıta ekiplerimize destek olacağına yürekten inanıyorum” dedi.