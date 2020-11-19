Mamak’ta İzcilik Kulübü Kuruldu

Geçtiğimiz ay, Türkiye İzcilik Federasyonu ile Mamak’ta İzcilik Okulu açılmasına ilişkin iş birliğine imza atan Mamak Belediyesi, İzcilik okulu kurdu.

İzciliğin tanıtılmasını ve yaygınlaştırılmasını sağlamak amacı ile gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında bir ay boyunca eğitimlerine pandemi nedeniyle online olarak devam eden 45 izci gönüllüsü, Mamak Üreğil Millet Bahçesi’nde oba ve oymaklarını da kurdu. Yaparak ve yaşayarak öğrenme kuralları çerçevesinde Üreğil Millet Bahçesi’nde 1 haftalık kamp kuran izci gönüllüleri 3 aylık eğitimlerinin ardından lider olacak.

Çevre bilinci aşılanacak

İzcilik Kulübü’nün kurulumunun her aşamasında yer alan Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Üreğil Millet Bahçesi’nde izci gönüllülerini yalnız bırakmadı. İzcilik Kulübü ile gençlere doğayı, sporu, yaşamın güzelliğini sevdirdiklerini kaydeden Başkan Köse, izciliğin aynı zamanda çevre bilincini de aşılayacağının altını çizdi. Kulübün hayırlı olmasını dileyen Köse, “Gençlerimize kamp imkanı sunacağız. Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile ortaklaşa Mamak genelinde izciliğe merak sarmış gençlerimizi kurslarımızda yetiştireceğiz. İzcilik faaliyeti gençlerimizin zihinsel, fiziksel, ruhsal, sosyal, duygusal karakter gelişimine katkı sağlamaktadır” dedi.