Mamak’ta gençliğe yeni bir merkez

Mamaklı gençler spor, kültür ve sanat ile iç içe yetişecek
Çevre düzenleme çalışmalarının devam ettiği tesisin gençler için sıcak bir yuva olacağını kaydeden Başkan Köse, çocukların ve gençlerin içinde bulunduğu projelere büyük önem verdiklerini vurgulayarak, “Gençlik Merkezleri ve sosyal alanlarla Mamak’ta tüm gençler spor, kültür ve sanat ile iç içe yetişecek. Sanatı, kültürü, bilimi bilen nesiller olarak gelişmeleri ülkemizin geleceği ve dünyaya yön verecek kişiler olarak yetişmeleri için oldukça önemli. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın ve gençlerimizin boş zamanlarını değerlendirebilecekleri, yeni bir şeyler öğrenebilecekleri ve sosyalleşecekleri dört ayrı gençlik merkezi projemizi Mamak’ımıza kazandırıyoruz. Mamaklı gençlerimize sözünü verdiğimiz Gençlik Merkezimizin mekansal tasarımını da tamamladıktan sonra hizmete açacağız. Şimdiden Mamak’ımıza ve gençlerimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.
Mahalleye değer katacak
1100 metrekarelik alan içinde hizmet verecek tesiste, aktivite alanları, amfi, grafiti atölyesi, müzik atölyesi, okçuluk atölyesi, çok amaçlı salon, kafe, idari odalar, bay ve bayan mescitler yer alıyor.
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