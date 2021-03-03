Mamak’ta gençliğe yeni bir merkez

Geleceğe yatırımın gençliğe yapılan yatırım olduğu ilkesiyle Mamaklı gençlere hitap eden projeler geliştiren Mamak Belediyesi, gençlerin geleceğine yönelik yatırımlarına bir yenisini daha ekledi. Mamak’ta birden fazla gençlik merkezinin temelini atan Mamak Belediyesi, en modern ve en kapsamlı gençlik merkezlerinden biri olan Durali Alıç Gençlik ve Kariyer Merkezi’nde çalışmalarını tamamladı. Durali Alıç Mahallesi’nde hizmet verecek, gençlerin yeni yaşam alanı olacak ve açılış için gün sayan merkezde incelemelerde bulunan Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, çalışmaların son durumu hakkında bilgi aldı.

Mamaklı gençler spor, kültür ve sanat ile iç içe yetişecek

Çevre düzenleme çalışmalarının devam ettiği tesisin gençler için sıcak bir yuva olacağını kaydeden Başkan Köse, çocukların ve gençlerin içinde bulunduğu projelere büyük önem verdiklerini vurgulayarak, “Gençlik Merkezleri ve sosyal alanlarla Mamak’ta tüm gençler spor, kültür ve sanat ile iç içe yetişecek. Sanatı, kültürü, bilimi bilen nesiller olarak gelişmeleri ülkemizin geleceği ve dünyaya yön verecek kişiler olarak yetişmeleri için oldukça önemli. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın ve gençlerimizin boş zamanlarını değerlendirebilecekleri, yeni bir şeyler öğrenebilecekleri ve sosyalleşecekleri dört ayrı gençlik merkezi projemizi Mamak’ımıza kazandırıyoruz. Mamaklı gençlerimize sözünü verdiğimiz Gençlik Merkezimizin mekansal tasarımını da tamamladıktan sonra hizmete açacağız. Şimdiden Mamak’ımıza ve gençlerimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Mahalleye değer katacak

1100 metrekarelik alan içinde hizmet verecek tesiste, aktivite alanları, amfi, grafiti atölyesi, müzik atölyesi, okçuluk atölyesi, çok amaçlı salon, kafe, idari odalar, bay ve bayan mescitler yer alıyor.