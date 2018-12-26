Mamak Belediyesi dün akşam saatlerinden itibaren başlayan yoğun kar yağışıyla birlikte herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için tedbiri elden bırakmadı.

Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan “Acil Müdahale Timleri” kar ve buzlanmaya karşı gece boyu yoğun mesai yaptı. Gece çalışan ekipler ilçenin engebeli bir arazi yapısı üzerinde bulunması nedeniyle gündüz de çalışmalarını aralıksız sürdürdü. Özellikle gece sıcaklığın eksilere düşmesi nedeniyle yollara ve kaldırımlara özel ilgi gösterildi. Karla mücadele ekipleri buzlanmaya karşı 3 vardiya halinde mesai yaptı.