Türk Eczacıları Birliği hem eczacıların hem de vatandaşların dikkat etmesi gereken maddeleri açıkladı. Bazı işletmeler kendilerine göre güvenlik önlemleri alarak hizmet vermeye devam ediyor.

Koronavirüse karşı en büyük risk altında olan yerlerden biri olan eczanelere destek olmak amacıyla Mamak Belediyesi, Mamak genelinde tüm eczanelerde ilaçlama çalışması başlattı.

Esnaf için alınması gereken bütün tedbirleri aldıklarını kaydeden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, eczaneler ve aile sağlığı merkezlerinin kendi hijyen tedbirlerini uyguladığını belirterek, belediye olarak toplum sağlığının korunması için kritik bir görevi yerine getiren eczanelerin ve Aile Sağlığı Merkezlerinin ekiplerce dezenfekte edildiğini belirtti. Köse, “Hemşehrilerimizin içi rahat olsun. Kesinlikle paniğe kapılmaya gerek yok. Steril olması gereken her yeri en iyi şekilde temizliyoruz.

Mamak’ımızı adeta baştan sona dezenfekte ettik. Koronavirüs’e karşı alınması gereken tedbirlerin başında koruma ve korunma geliyor. Bu doğrultuda Mamak genelinde adeta seferberlik ilan etmiş durumdayız. Ekiplerimiz Güzel Mamak’ımızın dört bir yanında gün boyu aralıksız bir şekilde dezenfeksiyon çalışması yapıyor” dedi.