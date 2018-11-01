Mamak Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ilçe içerisinde görüntü kirliliğine yol açan, izinsiz afiş ve pankartları temizleme çalışmalarının ardından duvar yazılarının da temizlenmesi için düğmeye bastı.

Kapsamlı bir çalışma yürüten ekipler, temizlik sonrası vatandaşlara kent görünümünün korunması konusunda uyarıda da bulunuyor.



Orijinal boyalar zarar görüyor

Duvar yazılarının yapılara ve kent görüntüsüne zarar verdiğini vurgulayan Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, “Maalesef duvarlara ve ağaçlara yazı yazmak gibi olumsuz alışkanlıklar var. Bu duvar yazıları iki dakikada yazılıyor, ancak silinmesi oldukça vakit alıyor. Tabi bu işlemler sırasında orijinal boyalarda zarar görüyor. Bizler belediye olarak gerekli bütün çalışmalarımızı yapıyoruz. Dolayısı ile bu konuda bütün vatandaşlarımızda hassasiyet bekliyoruz” dedi.