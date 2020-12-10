Mamak’ta çöp taksi hizmete girdi

Dar sokaklarda hizmet verecek
İlçenin temizliği konusunda kararlılıkla çalıştıklarını ve yeni çözümler ürettiklerini belirten Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Küçük hacimli atıkların ara mahallelerden toplanması için “Çöp Taksi” uygulaması başlattık. Bazı sokaklara çöp arabaları giremiyor. Ya da bir nedenden dolayı o sokağın veya caddenin çöp konteyneri erken doluyor. Mini damperli çöp taksiler büyük çöp araçlarının giremediği bölgelerde hizmet verecek. Temizlik bir şehrin kimliği, bir şehrin hayat kalitesinin göstergesidir. Biz de Mamak Belediyesi olarak temizlik hizmetlerimize büyük önem veriyoruz. Hizmet araçları filomuza yeni eklediğimiz işte bu çöp taksi ile acil temizlik hizmetlerimizi hızlı, pratik ve daha tasarruflu bir şekilde yerine getireceğiz” dedi.
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