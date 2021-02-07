Mamak’ta çocuklar Laser Run ile tanıştı

Başkan Köse’ye teşekkür
Mamak Belediyesi ile birlikte gerçekleştirilen laser run tanıtım etkinliklerini önümüzdeki dönemde yarışma formatında gerçekleştirmeyi arzu ettiklerini ifade eden Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu Başkanı Doç. Dr. Veli Ozan Çakır, gösterdiği ev sahipliğinden ötürü Mamak Belediye Başkanı Murat Köse ve emeği geçen tüm ekibe gerçekleştirilen işbirliği için teşekkür etti.
Spor ve sporcuları ile anılacağız
İlçemizde yaşayan çocuk ve gençlerimize farkındalık oluşturması açısından önemli bir etkinliğe ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “ Geleceğin teminatı gençlerimizi teknolojinin imkanları ile buluşturmaya devam ediyoruz. Tabi bu teknolojik gelişimler sporu çeşitli dallarına da yansıyor. Bugünde modern pentatlon olarak nitelendirilen Lazer Run ile gençlerimizi buluşturduk. Mamak’ı sporun ve sporcunun yetiştiği bir ilçe olarak anılacağına inanıyor, çalışmalarımızı bu doğrultuda gerçekleştiriyoruz” dedi.
Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK,(DHA)- ZONGULDAK'ta, caddede yürüdüğü sırada üzerine iş yeri reklam tabelası düşen işçi Ercan K. ağır…
Adem YILDIZ/KONYA, (DHA)- KONYA- Karaman Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattı test sürüşleri yarın başlayacak. Ulaştırma…
ANKARA, (DHA)- SAVUNMA Sanayii Başkanı İsmail Demir, Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) tarafından tasarlanan…
Kadri KAYA/AYVALIK (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde 2021 yılı içinde başlayacak olan doğalgaz çalışmalarının, 2022 yılı…
Nursel ŞENGEZER/KARAKOÇAN (Elazığ), (DHA)- ELAZIĞ'ın Karakoçan ilçesinde, 23 gün önce kaybolan akli dengesinin yerinde olmadığı…
Sefer TALAY/BURHANİYE (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR’in önemli zeytin üretim merkezi Edremit Körfezi’nde zeytin hasadı büyük oranda…