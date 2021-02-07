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Mamak’ta çocuklar Laser Run ile tanıştı

Mamak Belediyesi ve Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu işbirliğiyle 2-4 Şubat tarihleri arasında ‘Koş ve Atış Yap!’ sloganı ile 10-18 yaş grubu sporseverler için gerçekleştirilen Laser Run tanıtım etkinliği kapsamında 500’e yakın Mamaklı çocuk ve genç keyifli dakikalar geçirdi. Pandemi koşullarına uygun olarak düzenlenen, modern pentatlon sporunun alt yarış branşlarından Laser Run’ın tanıtımına yönelik olarak düzenlenen etkinlik belediye bünyesinde bulunan spor salonlarında gerçekleşti.

Başkan Köse’ye teşekkür

Mamak Belediyesi ile birlikte gerçekleştirilen laser run tanıtım etkinliklerini önümüzdeki dönemde yarışma formatında gerçekleştirmeyi arzu ettiklerini ifade eden Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu Başkanı Doç. Dr. Veli Ozan Çakır, gösterdiği ev sahipliğinden ötürü Mamak Belediye Başkanı Murat Köse ve emeği geçen tüm ekibe gerçekleştirilen işbirliği için teşekkür etti. 

Spor ve sporcuları ile anılacağız

İlçemizde yaşayan çocuk ve gençlerimize farkındalık oluşturması açısından önemli bir etkinliğe ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “ Geleceğin teminatı gençlerimizi teknolojinin imkanları ile buluşturmaya devam ediyoruz. Tabi bu teknolojik gelişimler sporu çeşitli dallarına da yansıyor. Bugünde modern pentatlon olarak nitelendirilen Lazer Run ile gençlerimizi buluşturduk. Mamak’ı sporun ve sporcunun yetiştiği bir ilçe olarak anılacağına inanıyor, çalışmalarımızı bu doğrultuda gerçekleştiriyoruz” dedi.

Editör

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Etiketler: Laser RunMamak Belediyesi
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