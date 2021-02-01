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Mamak’ta Anadolu Ezgileri mest etti

Salgın sürecinden olumsuz etkilenen müzisyenlere destek olmak için halk konserleri etkinliği düzenleyen Mamak Belediyesi, sosyal medya hesaplarını sahneye çevirerek, müzisyenler ile dinleyicileri sanal ortamda buluşturmaya devam ediyor.

Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kongre Merkezi’nde düzenlenen konserlerde bu hafta Anadolu Ezgileri seslendirildi. Uzun süredir kısıtlamalar nedeniyle sanatlarını icra edemeyen müzisyenler ve ses sanatçıları, müzikseverlerle buluşmanın mutluluğunu ve manevi hazzını yaşadı. 

Dijital çağın nimetlerinden faydalanıyoruz

Eğlence yerlerinin kapatıldığı bu dönemde gelir kaybı yaşayan müzisyenlere  “Halk Konserleri” projesiyle destek verdiklerini ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Dijital çağın nimetlerinden faydalanarak vatandaşlarımıza hem keyifli dakikalar izlettiğimiz hem de müzisyenlerimizin sahneye dönmesine vesile olduğumuz için çok mutluyuz. İmkanlarımız ölçüsünde bu tür sosyal ve kültürel faaliyetleri desteklemeye devam edeceğiz” dedi.

Editör

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Editör
Etiketler: Anadolu ezgileriMamak Belediyesi
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