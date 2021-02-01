Mamak’ta Anadolu Ezgileri mest etti

Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kongre Merkezi’nde düzenlenen konserlerde bu hafta Anadolu Ezgileri seslendirildi. Uzun süredir kısıtlamalar nedeniyle sanatlarını icra edemeyen müzisyenler ve ses sanatçıları, müzikseverlerle buluşmanın mutluluğunu ve manevi hazzını yaşadı.
Dijital çağın nimetlerinden faydalanıyoruz
Eğlence yerlerinin kapatıldığı bu dönemde gelir kaybı yaşayan müzisyenlere “Halk Konserleri” projesiyle destek verdiklerini ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Dijital çağın nimetlerinden faydalanarak vatandaşlarımıza hem keyifli dakikalar izlettiğimiz hem de müzisyenlerimizin sahneye dönmesine vesile olduğumuz için çok mutluyuz. İmkanlarımız ölçüsünde bu tür sosyal ve kültürel faaliyetleri desteklemeye devam edeceğiz” dedi.
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