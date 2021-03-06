Mamak’ta 637 m² arsa ve yapılar icradan satılacak

Ankara 22. İcra Müdürlüğü tarafından açık artırma ilanı ile Mamak’ta bulunan 637 m² arsa ve yapılar satışa sunuldu.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre, ihale açık artırma suretiyle gerçekleştirilecek.

Adı geçen arsa ve yapıların, Ankara İli, Mamak İlçesi, Misket Mahallesi 610. Cadde İle 627. Cadde Köşesinde Yer Alan Ve Üzerinde 7/3 Ve 7/5 Dış Kapı Nolu Gecekondu Tipi Yapıların Bulunduğu Arsa. konumunda olduğu belirtilirken satışı için 1.Satış Günü 26 Nisan 2021 günü, 2. Satış Günü ise 27 Mayıs 2021‘de gerçekleştirileceği duyuruldu.

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