Mamak’ta 5+1 dubleks daire icradan satılacak

Ankara Gayrimenkul Satış İcra Dairesi tarafından açık artırma ilanı ile Mamak’ta bulunan 5+1 dubleks daire satışa sunuldu.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre, ihale açık artırma suretiyle gerçekleştirilecek.

Adı geçen dairenin, Cengizhan Mh., 859. Sokak, Simge Apt., No:16/5 Mamak/ ANKARA adresinde olduğu belirtilirken dairenin satışı için 1.Satış Günü 24 mart 2021 günü, 2. Satış Günü ise 19 Nisan 2021‘de gerçekleştirileceği duyuruldu.

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