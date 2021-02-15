Mamak’ta 4+1 dubleks daire icradan satılacak

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Ankara Gayrimenkul Satış İcra Dairesi tarafından açık artırma ilanı ile Mamak’ta bulunan 4+1 dubleks daire satışa sunuldu.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre, ihale açık artırma suretiyle gerçekleştirilecek.

Adı geçen dairenin, Başak Mah. 1723/1.Sokak, Birlik Apt. No:24/19Mamak / ANKARA adresinde olduğu belirtilirken dairenin satışı için 1.Satış Günü 13 Nisan 2021 günü, 2. Satış Günü ise 18 Mayıs 2021‘de gerçekleştirileceği duyuruldu.

İlan hakkında detaylı bilgi için tıklayınız

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