Mamak’ta 3+1 daire icradan satılacak

Ankara Gayrimenkul Satış İcra Dairesi tarafından açık artırma ilanı ile Mamak’ta bulunan 3+1 daire satışa sunuldu.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre, ihale açık artırma suretiyle yapılacak.

Adı geçen dairenin, Aşık Veysel Mah. 347.Sokak, Damla Apartmanı(A Blok), No: 7/9 Mamak / ANKARA adresinde olduğu belirtilirken dairenin satışı için 1.Satış Günü 17 Kasım 2021 günü, 2. Satış Günü ise 15 Aralık 2021‘de gerçekleştirileceği duyuruldu.

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