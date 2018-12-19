Geliştirdiği soysal ve kültürel projelerle farkındalık yaratan Mamak Belediyesi, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de ölüm nedenleri arasında üst sıralar da yer alan kansere karşı bilinçlendirme seminerlerine aralıksız devam ediyor.

KETEM kanser semineri bu kez Kayaş Aile Merkezi’nde düzenlendi. Seminerde kadınlar arasında en yaygın görülen rahim ağzı, kalın bağırsak ve meme kanseri hakkında katılımcılar bilgilendirildi.

Erken tanı hayat kurtarır

Düzenli olarak yapılan seminerlerde erken tanının ne denli önemli olduğunun vurgulandığını ifade eden Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, “Genellikle hasta olunca doktora gitmeyi tercih ediyoruz. Tabi bu durumda iyileşme sürecini uzatıyor. Hatta geri dönüşü olmayan sonuçlara da yol açıyor. Bizlerde bu algının değişmesi adına, Mamak’ta bilinçlendirme çalışmaları yapıyoruz” dedi.