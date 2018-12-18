Mamak Belediyesi Aile Merkezlerince kadınların ev ekonomisine katkı sağlayabilmeleri için açılan oyuncak örgü bebek yapımı kursu, Mamaklı kadınlardan yoğun ilgi görüyor.

Yün iplikler ve tığ yardımıyla belli şablonlara uygun olarak örülüp, elyaflarla doldurularak farklı şekiller verilen oyuncaklar, kadınların geçim kaynağı da oluyor. Çocuklara oyun esnasında zarar vermeyecek oyuncak arayışında bulunan anneler ve örgü merakı olan kadınlar için alternatif olan Örgü Bebek Kursu(Amigurumi), Başak Aile Merkezi kursiyerlerinin de vazgeçilmezi oldu.

BİR TIĞ VE BİR İPLİKLE OYUNCAK DÜNYASI

Japon el işlerinden yayılan bir teknik olarak da kabul edilen ve oyuncak yapmak için kullanılan amigurumi eğitimleriyle kadınlar renk renk, boy boy oyuncak üretiyor. Bebek, kardan adam, baykuş, kitap ayracı, kaplumbağa, pinokyo, uyku yastığı, çerçeve, çıngırak gibi çeşitlendirdikleri üretimleri için bir tığ ve bir iplik kursiyerlere yetiyor. Organik ipler kullanıldığı için kolayca temizlenebilen ve uzun ömürlü olan oyuncakları kimi kursiyerler kendi çocukları için, kimileri de hediye yada aile bütçelerine katkı amaçlı yapıyor. Haftada iki gün Başak Aile Merkezi’nde verilen Örgü Bebek Kursunda haftada 30’un üzerinde oyuncak bebek üretiliyor.Hobi olarak başladığı kurstan oyuncaklarının ilgi görmesi üzerine kazanç sağladığını kaydeden kursiyerlerden Emel Babacan(33), “Kursa başladığımda ilk etapta çok zorlandım. Eğitimin pekişmesiyle ustalaşıp, organik bebek üretmeye başladım. Çevremdeki insanlar sipariş vermeye başladı. Daha sonra örgü oyuncaklarımı internet üzerinden siparişle satışa sundum. Bebeklerim büyük ilgi görüyor.