Mamak Belediyesi’nin iki ayrı mahalleye kazandırdığı ve henüz resmi açılışı yapılmayan Ekin ve Kayaş Aile Merkezleri, kurs faaliyetlerine aralıksız devam ediyor.

Toplamda 600 aktif kursiyerin faydalandığı kurslarda 17 farklı branşta eğitim verilirken, Mamaklı hanımlar hem sosyo-kültürel açıdan gelişiyor hem de ortaya çıkardığı ürünlerle aile bütçesine katkıda bulunuyor.

Nitelikli ortamlar hazırlıyoruz

İlçede bulunan bütün aile merkezlerinin tam kapasiteli olarak hizmet verdiğini ifade eden Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, “Aile merkezlerimizle kadınlarımızın hayat standartlarını yükseltiyoruz ve aktif olabilecekleri nitelikli ortamlar hazırlıyoruz. Merkezlerimizde kadınlara meslek öğreterek iş sahibi olmalarına da olanak sunuyoruz” dedi.