Yeni yıla sayılı günler kala Mamak Belediyesi Zabıta ekipleri tarafından iş yerleri mercek altına alındı. Vatandaşların hijyenik ve sağlık koşullarına uygun tüketim yapabilmesini sağlamak amacıyla çalışmalarını hız kesmeden sürdüren Zabıta ekipleri, yaklaşan yılbaşı öncesi denetimlerini sıklaştırdı.

Özellikle, gıdaların tazelikleri, ambalajları, imal ve son kullanma tarihlerini gözden geçiren Mamak Zabıtası, işletmecilere uyulması gereken kurallar hakkında bilgi verirken, tespit edilen eksikliklerin giderilmesi konusunda da çalışanları uyardı.

Asıl amacımız sağlık

Denetimlerin asıl amacın Mamaklıların sağlığını korumak olduğunu ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Yapılan rutin denetimleri özel günlerde daha da arttırıyoruz. Vatandaşımızın da bu konuya aynı duyarlı olmasını istiyoruz. Özellikle gıda maddeleri üzerinde bulunan son kullanma tarihini kontrol etmelerini ve olumsuz gördükleri durumları bildirmelilerini istiyoruz” dedi.