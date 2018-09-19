Mamak, Türkiye Basketbol Ligi’nde

Türkiye Basketbol 2. Ligi’nde (TB2L) başarılı bir sezonu geride bırakan Mamak Belediyesi Basketbol Takımı, bu yıl Türkiye Basketbol Ligi’nde boy gösterecek.

Türkiye Basketbol Ligi’nden çekilme kararı alan takımların ardından gerek spor kompleksleri gerekse alt yapısı ile bir üst lig için başvuruda bulunan Mamak Belediyesi Basketbol Takımı, Türkiye Basketbol Ligi’nde (TBL) mücadele etme hakkı kazandı. Bu yıl bir üst ligde boy gösterecek olan Yeşil-Beyazlılar transfer dönemi boyunca ise kadrosuna 15 yeni oyuncu kattı.

Nokta transferler yaptık

Mamak’ı bu yıl bir üst ligde en iyi şekilde temsil etmek için bu yıl A takımda revizeye gittiklerini kaydeden Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, “Sahasında maç kaybetmeyecek, deplasmanlarda ise rakiplerine korku salacak bir takım oluşturduk. Çok büyük bütçeler ayırmak yerine istenilen pozisyonlara nokta transferler yaptık. Gerek camiamızla gerekse taraftarlarımızla birlikte başarılara imza atacağımıza inancım tam. Tüm Mamaklı basketbol severleri maçlarımıza bekliyoruz” dedi.

Antrenörlüğüne Faruk Beşok geldi

Oyuncu transferlerini yanı sıra teknik heyette de değişikliğe gittiklerini ifade eden Akgül, “Bu yıl Türkiye Basketbol Ligi’nde boy gösterecek olan takımımızın antrenörlüğünü Faruk Beşok yapacak. Oyunculuk kariyeri boyunca Fenerbahçe, Beşiktaş, Türk Telekom gibi Türkiye Basketbol Süper Ligi’nin önemli takımlarında ter döken deneyimli antrenörümüzün takımımıza yeni sezonda önemli bir ivme kazandıracağına inanıyoruz” dedi.

Çok özverili olmalıyız

Mamak Belediyesi Basketbol Takımı’nın başarısı için altyapı antrenörlerinden A takıma kadar herkesin çok özverili olması gerektiğini belirten Faruk Beşok, “Kulübümüzün adına yakışır güzel bir başlangıç yaparak ligde rakiplerimizin çekindiği bir takım olduk. Hedefimiz güzel ve başarılı bir sezon geçirmek” dedi. Yerli oyuncuların yanı sıra yabancı oyuncularla da takviye yapılan Mamak Belediyesi Basketbol Takımı’nın gerçekleştirdiği transferler ise şöyle;

Erick Bernard Neal, Berkan Özçiftçi, Anthony Keith Lee, Kevin Kaspar, Berk Kar, Samet Gülek, Efekan Coşar, Ercan Bayrak, Erkan Yılmaz, Hidayet Civan, Alican Güney, Utku Yücedağ, Efe Beşok, Sercan Ergin, Emre Uğurtük.