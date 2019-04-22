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22 Nisan 2019
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Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Mamak Kültür Merkezi’ndeki çalışmaları yerinde inceledi.
Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Mamak Kültür Merkezi’ndeki çalışmaları yerinde inceledi.
Yerel Haberler

Mamak sanatın başkenti olacak

Editör Editör

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Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Mamak Kültür Merkezi’ndeki çalışmaları yerinde inceledi.

MKM bünyesinde bulunan hizmet birimlerinde çalışan personelden çalışmalar hakkında bilgi alan Köse, “Mamak Kültür Merkezi’nde bir tarih gizli. Burada yapacağımız çalışmalarla, Mamak’ımız kültür ve sanatın başkenti olacak” dedi.

Eğitimciliğimizin farkını yansıtmak istiyoruz

Mamak Kültür Merkezi’nde, vatandaşları sosyal hayatın içerisinde kültür ve sanat etkinlikleriyle buluşturarak, boş zamanlarını en iyi şekilde değerlendirebilecekleri ve sanatsal yönlerini daha iyi geliştirebilecekleri imkânlar sunulduğunu kaydeden Köse, “Eğitimciliğimizin getirdiği farkı Mamak’a yansıtmak istiyoruz. Özellikle eğitim alanında çocuklarımızı destekleyeceğiz ve onları çok ileri noktalara götürmek istiyoruz. Bunun içinde var gücümüzle çalışıyoruz” dedi.

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