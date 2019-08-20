  • Haberler
type here...
Ana Sayfa Yerel Haberler Mamak parkeye çıktı
Yerel Haberler

Mamak parkeye çıktı

Editör
Editör

-

106
0

Türkiye Basketbol Ligi’nin Ankara temsilcilerinden biri olan Mamak Belediyesi Basketbol Takımı 2019-2020 sezonun ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

Mamak Belediyesi Spor Salonu’nda gerçekleşen ilk idmanı Mamak Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Düğmeci, Kulüp Başkanı Ercan Kınacı, As Başkan ve Basketbol Şube Sorumlusu Ramazan Koçak, yönetim kurulu ve meclis üyeleri tribünden izledi. Yenilenen ve güçlenen kadrosuyla bu yıl parkede boy gösterecek olan Yeşil-Beyazlılar evindeki hazırlık çalışmalarının ardından 4-10 Eylül tarihleri arasında Bolu kampına gidecek.

İyi bir başlangıç yapmak istiyoruz

Mamak’ı bu yıl bir üst lige taşımak için A takımda revizeye gittiklerini ifade eden Mamak Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Düğmeci, “Gerek camiamızla gerekse taraftarlarımızla birlikte başarılara imza atacağımıza inancım tam. Tüm Mamaklı basketbol severleri maçlarımıza bekliyoruz” dedi. Mamak Belediyesi Basketbol Takımı’nın başarısı için herkesin elinden gelenin en iyisini yapacağını kaydeden Baş Antrenör Murat Dikmen ise, “Bolu kampı sonrası Türkiye Basketbol Ligi Federasyon Kupası’na iyi bir başlangıç yaparak hedeflerimiz doğrultusunda ilerlemek istiyoruz” dedi.

- Reklam -
Önceki İçerikKadın dostu büyükşehir
Sonraki İçerikYabancılara konut satışları yedi ayda yüzde 64.5 arttı
Editör
Editörhttps://sonsoz.com.tr

SONSÖZ YORUMLARI

Lütfen yorumunuzu girin
Lütfen adınızı girin

Güncel Haberler

YazarlarEditör -

Emlak piyasasında kriz

TÜİK’in açıkladığı verilere göre Türkiye'de 2019 Temmuz ayında sadece 102.236 adet konut satıldı
Devamını Oku
YazarlarEditör -

Mamak, Ankaralıya depremi hatırlattı

Sabah ezanının üzerinden üç beş dakika geçmişti. O anda algılayamadığınız bir sarsıntı önce bacaklarınıza sonra da tüm bedeninize yayıldığında bir rahatsızlık geçirdiğinizi düşünüyorsunuz.
Devamını Oku
YazarlarAhmet Özal -

Kampanya başladı

Politika faizini % 4.25 indiren merkez bankası, ticari bankaların kredi musluklarını açmasını ve parasal genişleme ile ekonomiyi canlandırma ve talepte artış beklentisindeydi.
Devamını Oku
Öne ÇıkanEditör -

YPG’li teröristlerin sınır hattındaki hareketliği görüntülendi

Mardin'in Nusaybin ilçesinin karşısında bulunan Suriye'nin Kamışlı kentinde YPG'li teröristlerin sınır hattındaki hareketliği görüntülendi.
Devamını Oku
Öne ÇıkanEditör -

Yabancılara konut satışları yedi ayda yüzde 64.5 arttı

Türkiye’de yılın ilk yedi ayında yabancılara yapılan konut satışları, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 64.5 artışla 14 bin 674 düzeyinden 24 bin 144 adete yükseldi.
Devamını Oku
Yerel HaberlerEditör -

Mamak parkeye çıktı

Türkiye Basketbol Ligi’nin Ankara temsilcilerinden biri olan Mamak Belediyesi Basketbol Takımı 2019-2020 sezonun ilk antrenmanını gerçekleştirdi.
Devamını Oku

Bu Haberler Kaçmaz

Bunları da beğenebilirsinBenzer Haberler
Tavsiye Ederiz

Yerel Haberler

Kadın dostu büyükşehir

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent Ankara’nın kadınlar için ayrıcalıklı bir kent olması yolunda adım adım ilerliyor.
Editör -
Devamını Oku
Yerel Haberler

Çankaya’nın emekçileri sokakları parlatıyor

Çankaya Belediyesinin temizlik işçileri, günlük temizlik ve çöp toplama çalışmalarının yanı sıra; semt ve mahallelerdeki büyük alanlar ile bu bölgelerde bulunan çöp konteynerlerinde kapsamlı çalışma yapıyor.
Editör -
Devamını Oku
Yerel Haberler

Başkent’in en renkli okulları

Ankara Büyükşehir Belediyesi Aile Yaşam Merkezleri bünyesindeki çocuk kulüpleri ve gençlik merkezlerinde açılan yaz okullarına Başkentliler yoğun ilgi gösteriyor.
Editör -
Devamını Oku
Yerel Haberler

Büyükşehir’den sağlıklı kent uygulamaları

Toplum sağlığını gözeten Ankara Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların temiz ve hijyenik bir ortamda seyahat etmesi için EGO otobüslerinde dezenfekte ve ilaçlama çalışması yürütüyor.
Editör -
Devamını Oku

Instagram bizi takip @sonsozgazete

Editörün Seçimi

Emlak piyasasında kriz

Mamak, Ankaralıya depremi hatırlattı

Kampanya başladı

POPÜLER MESAJLAR

POPÜLER KATEGORİLER

© 2006-2019 Sonsöz Gazetesi©, Tüm Hakları Saklıdır. Kullanım Şartları & Gizlilik - Designed by WpDsGnR