Mamak İmam Hatip Anadolu Lisesi öğrencilerine 4 Mart 2020 Perşembe günü “Enerji Verimliliği” sunumu gerçekleştirildi. Üyemiz Mehmet Peker öğrencilere “Enerji verimliliği nedir? Neden enerji verimliliği? Günlük yaşamda enerji verimliliği.
Evlerde harcanan enerji miktarı ve tasarruf yöntemleri, yalıtım ve ısıtma, ısı ihtiyacı kimlik belgesi, aydınlatma, elektrikli ev aletleri kullanımında enerji verimliliği ve tasarrufu, su tüketimi ve su alanında yapılacak tasarruf yöntemleri, ulaşım, evsel atıkların değerlendirilmesi” konularını anlattı. Mehmet Peker sunumunu “Verimli kullanırsan enerji gelecektir” diyerek bitirdi. Mehmet Peker öğrencilerin enerji verimliliği ve tasarrufu ile ilgili sorularını yanıtladı.