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AK Parti Mamak İlçe Danışma Meclisi Eylül ayı toplantısı, partililerin yoğun katılımı ile gerçekleştirildi.

TBMM AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal ve AK Parti Ankara Milletvekili Asuman Erdoğan ile Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB )AK Parti Grup Başkanvekili Murat Köse ve AK Parti Mamak İlçe Başkanı Erhan Sarıgöl’ün katılımlarıyla Mamak İlçe Danışma Meclisi’nde yapılan çalışmalar değerlendirildi.

TBMM AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal “Geçmişte vesayet odakları bu devletin imkânını sadece belli bir zümreye sunuyorlardı. Anadolu’nun evlatlarının iktidar olduklarında başlarına ne geldiğini gördük biz” dedi. Ünal, “2023’te açık ara önde iktidara geleceğiz, milletimiz dün olduğu gibi bugün de Ak partiye desteğini sürdürecek ve 2071’e emin adımlarla yürüyeceğiz” diye konuştu.

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Ayrıca TBMM AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse’ye ilçeye kazandırdığı yatırımlar için teşekkür etti.

ABB AK Parti Grup Başkanvekili ve Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Mamak’ta tüm vatandaşların gönlüne girmeliyiz, 7’den 70’e her vatandaşımızın daha mutlu yaşayacağı bir Mamak hayali ile hizmet etmeyi sürdürüyoruz, Ankara’nın en çok hizmet üreten Belediyecilik anlayışına sahibiz” ifadelerini kullandı.

Başkan Murat Köse, “Göreve geldiğimizden bu yana Mamak’ta Engelli vatandaşlara, Gazilere, Şehit ailelerine, öğrencilere ihtiyaç sahibi vatandaşlara sosyal belediyecilik anlayışı ile hizmet ediyoruz ve durmadan yorulmadan hizmet aşkı ile yolumuza devam edeceğiz’ dedi.