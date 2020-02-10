Türkiye Basketbol Ligi 18. haftasında Samsun Spor Basketbol Takımı’nı konuk eden Mamak Belediyesi Basketbol Takımı, sahadan 76-68 galip ayrıldı. Mamak Belediyesi Hidayet Türkoğlu Spor Salonu’nda oynanan maçta Mustafa Baki Görür 28 sayı, 7 ribaund, Ovidijus Varanauskas 14 sayı ile öne çıkan isimler oldu.

Son periyotta farkı açtılar

Top kayıplarıyla başlayan birinci çeyrekte iki takımda birbirine üstünlük kuramadı ve periyot 13-13 eşitlikle geçildi. İkinci çeyreğe 7-0 seri ile başlayan Yeşil- Beyazlılar skor üstünlüğünü eline alarak farkı açtı. Çekişmenin bu dakikalarda daha fazla hissedildiği karşılaşmada rakip takım 8-0 ile cevap vererek tekrar öne geçti. Son bölümde çizgiden bulduğu sayılarla önemli bir avantaj yakalayan Yeşil-Beyazlılar çeyreği 34-29 önde tamamladı. Üçüncü çeyreğe yayın gerisinden yüzdeli başlayan rakip takım tekrar öne geçti. Çekişmeli geçen bu dakikalar iki ekipte skor bulmakta zorlandı. Kalan dakikalarda üstünlüğü ele alan Samsun Spor Basketbol Takımı üçüncü çeyreği 57-52 önde tamamladı. Son çeyreğe 15-0’lık seri ile giren Mamak Belediyesi Basketbol Takımı farkı çift hanelere çıkardı ve sahadan 76-68 galip ayrıldı.